Mycie okien bez smug w 3 minuty. Ten produkt z Rossmanna za 9 zł zastąpi wszystkie płyny

• Utrzymanie czystych okien jesienią bywa trudne, a standardowe metody czyszczenia często wymagają sporo pracy i pozostawiają na szybach uciążliwe smugi oraz zacieki.

• Poznaj skuteczną metodę na błyszczące okna bez zbędnego wysiłku, która wymaga użycia jedynie czystej wody oraz odpowiedniej ściereczki, gwarantując idealny rezultat w kilka minut.

• Zobacz, który niedrogi produkt dostępny w sieciach Rossmann oraz Action zapewnia krystalicznie czyste szyby bez konieczności stosowania detergentów.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Skuteczny sposób na mycie okien jesienią bez smug

Nadejście jesieni oznacza wyjątkowo szybkie brudzenie się szyb w naszych domach. Przez częste deszcze oraz silny wiatr na oknach błyskawicznie osadza się kurz, tworząc brzydkie zacieki. Z kolei regularne mycie okien o tej porze roku należy do wyjątkowo nieprzyjemnych obowiązków domowych. Niskie temperatury sprawiają, że staramy się wykonać to zadanie jak najszybciej, co często skutkuje brakiem dokładności i powstawaniem smug. Istnieje jednak prosty sposób na mycie okien bez smug, który pozwala błyskawicznie pozbyć się kurzu oraz zacieków. Rozwiązaniem na jesienne porządki jest zakup specjalnej ściereczki, która w połączeniu z samą wodą w kilka minut przywraca szybom idealny blask.

Ściereczka do mycia okien Vileda w promocji w Rossmannie

Wśród dostępnych na rynku akcesoriów tego typu ogromną popularnością cieszy się ściereczka do mycia okien marki Vileda. W drogeriach sieci Rossmann trwa obecnie promocja, w ramach której produkt ten kosztuje 9,49 zł zamiast standardowych 13,99 zł. Sposób użycia jest niezwykle prosty, ponieważ materiał wystarczy zwilżyć wodą i przetrzeć nim zabrudzoną powierzchnię. Takie rozwiązanie pozwala w jednym kroku umyć, osuszyć oraz wypolerować szybę, gwarantując pełną czystość bez ani jednej smugi.

Ściereczki do mycia szyb z Action. Jak je prawidłowo stosować?

Alternatywne ściereczki o identycznych właściwościach oferują obecnie również inne sieci handlowe. Dużą popularność w mediach społecznościowych zdobyła ściereczka do szyb i luster marki Spargo z sieci Action. Jej działanie jest bardzo zbliżone do produktu firmy Vileda. Materiał należy jedynie zanurzyć w czystej wodzie, wycisnąć nadmiar płynu, a następnie umyć okno i poczekać, aż powierzchnia sama wyschnie. Podczas porządków warto jednak unikać mycia szyb w pełnym słońcu, ponieważ promienie słoneczne zawsze prowadzą do powstawania smug.