Rozwodnij 1 szklankę i spryskaj brudne płytki w kuchni. Usuniesz z nich tłuste plamy bez smug

Rozwodnij 1 szklankę octu i spryskaj brudne płytki w kuchni. Tłuste plamy znikną

Podczas porządków w kuchni warto skupić się na kafelkach między szafkami, które szybko pokrywają się tłuszczem. Zwykła woda nie wystarczy, a chemiczne preparaty często pozostawiają smugi, rozmazując rozpuszczony brud. Ważne jest, aby zastosować płyn do mycia płytek, który odtłuści powierzchnię i usunie osad wapienny w pobliżu zlewu. Można przygotować go samodzielnie, mieszając jedną szklankę octu spirytusowego z dwiema szklankami letniej wody. Spryskaj nim płytki, a po chwili przetrzyj szmatką do sucha. Dzięki temu usuniesz plamy z tłuszczu bez szorowania.

Sposób na czyste płytki w kuchni z użyciem tabletki do zmywarki

Kolejnym skutecznym sposobem na mycie płytek w kuchni jest wykorzystanie tabletki do zmywarki. Rozpuść ją w misce z ciepłą wodą i tak przygotowanym płynem umyj kafelki. Kapsułki te nie tylko doskonale odtłuszczają, zapobiegając powstawaniu smug, ale również nabłyszczają czyszczone powierzchnie. Alternatywnie można użyć płynu do mycia szyb, najlepiej zawierającego alkohol, który dobrze radzi sobie z tłuszczem i osadami po wodzie. Dzięki tym domowym sposobom płytki będą lśnić czystością.

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