Matura 2026. Jak sprawdzić wyniki matur? Gdzie znaleźć i kiedy będą wyniki egzaminu?

Matura 2026. Harmonogram

Matury 2026. Maraton egzaminacyjny rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja 2026 roku. Został on przygotowany przez Centralną Komisję egzaminacyjną (CKE). Na początek język polski, następnie matematyka i język obcy. Wszystkie pisemne sesje egzaminacyjne rozpoczną się punktualnie o godzinie 9:00. Kolejne dni maja to przedmioty dodatkowe, które maturzyści mogli wybrać.

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka

6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne

Harmonogram części ustnej ustala indywidualnie każda szkoła. Egzaminy te zaplanowano w przedziałach czasowych:

język polski: 8–9, 11–14, 18–23, 28–30 maja

języki obce: 7–30 maja (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)

Matura 2026. Kiedy wyniki?

Chociaż maj będzie z pewnością stresujący dla maturzystów, to kroku może dotrzymać mu lipiec, a to wszystko dlatego, że właśnie wtedy uczniowie poznają wyniki egzaminu dojrzałości.

Według harmonogramu przedstawionego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) terminem ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego będzie 8 lipca 2026. Termin wydania świadectw i aneksów to również dzień 8 lipca.

Gdzie i jak sprawdzić wyniki matur?

Każdy maturzysta może sprawdzić wyniki matur online - w systemie ZIU, wchodząc na stronę ziu.gov.pl. Do zalogowania w systemie potrzebny jest numer PESEL oraz hasło, który każdy z maturzystów otrzyma w sekretariacie szkoły.

Wyniki można również sprawdzić tradycyjnie - po prostu odbierając aneks i świadectwo 8 lipca, jednak maturzyści w większości wybierają sposób online, ponieważ wyniki w systemie powinny być dostępne już od około godz. 8.00.

Matura poprawkowa 2026

Co w przypadku niezdanej matury? To z pewnością nie koniec świata! Według harmonogramu CKE terminem poprawkowym matury pisemnej będzie 24 sierpnia o godz. 9.00, natomiast ustnej 25 sierpnia. Wyniki egzaminu poprawkowego będą ogłoszone 11 września 2026.

