Te kwiaty kwitną całe lato. Twój ogród będzie wyglądał jak z katalogu

Kwiaty kwitnące całe lato mają jedną ogromną zaletę. Przede wszystkim są nie tylko efektowne, ale też wyjątkowo wdzięczne w uprawie. Większość z nich dobrze znosi wysokie temperatury, krótkotrwałe przesuszenie i intensywne słońce. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz podstawowe nawożenie wystarczą, by rośliny wciąż wypuszczały nowe pąki.
Kwiaty, które kwitną całe lato
Co ważne, wiele z tych gatunków można swobodnie łączyć ze sobą, tworząc barwne kompozycje bez obaw, że jedna z nich szybko straci urok. Świetnie sprawdzają się zarówno w dużych ogrodach, jak i na małych tarasach czy balkonach, gdzie liczy się maksymalny efekt przy ograniczonej przestrzeni. Dzięki nim ogród wygląda na przemyślany i zadbany, nawet jeśli pielęgnacja ogranicza się do minimum.
Jakie kwiaty zasadzić w ogrodzie?
Jeśli zależy ci na długim i obfitym kwitnieniu, warto postawić na sprawdzone klasyki. Pelargonie to absolutna podstawa letnich aranżacji, ponieważ kwitną od maja do późnej jesieni i świetnie znoszą upały. Petunie oraz surfinie zachwycają intensywnymi kolorami i bujnym wzrostem, idealnie nadając się do wiszących donic i skrzynek. Begonie doskonale radzą sobie w półcieniu i kwitną nawet wtedy, gdy inne rośliny mają trudniejsze warunki. Na rabatach niezastąpione są jeżówki, rudbekie i szałwie, które nie tylko długo kwitną, ale też przyciągają owady zapylające i dodają ogrodowi naturalnego charakteru. Warto również zwrócić uwagę na werbenę i lobelię, które tworzą lekkie, kolorowe plamy i pięknie uzupełniają większe rośliny.
Dzięki takim wyborom ogród przez całe lato będzie prezentował się elegancko, świeżo i dokładnie tak, jak na zdjęciach z katalogów ogrodniczych.