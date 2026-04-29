Uczniowie z ADHD bez wsparcia w szkołach? Posłanka pyta resort edukacji o kluczowe zmiany

Posłanka zwraca uwagę, że obecne przepisy nie wymieniają wprost ADHD jako podstawy do przyznania kształcenia specjalnego.

W interpelacji pojawiają się pytania o losy zapowiadanego modelu wsparcia opartego na ocenie funkcjonalnej, a nie tylko diagnozie medycznej.

Autorka pisma pyta, dlaczego w rozporządzeniu resortu edukacji wyodrębniono uczniów z autyzmem, pomijając tych z ADHD.

Uczniowie z ADHD w prawnej luce. Dlaczego diagnoza nie wystarcza do uzyskania pomocy?

W swojej interpelacji posłanka Dorota Olko zwraca uwagę na poważny problem w systemie oświaty. Jak wskazuje, uczniowie ze zdiagnozowanym ADHD, nawet jeśli ich funkcjonowanie w szkole jednoznacznie wskazuje na konieczność specjalnej organizacji nauki, często nie mogą uzyskać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Według posłanki dzieje się tak, ponieważ art. 127 Prawa oświatowego opiera dostęp do kształcenia specjalnego na zamkniętym katalogu niepełnosprawności, a samo ADHD nie jest wprost wymienione w odpowiednim rozporządzeniu. W efekcie powstaje luka prawna, która utrudnia wielu uczniom uzyskanie niezbędnego wsparcia w procesie edukacji.

Co z obiecanymi reformami? Posłanka pyta resort o kalendarz zmian i nowy model wsparcia

Autorka interpelacji przypomina o deklaracjach składanych przez przedstawicieli Ministerstwa Edukacji. Podsekretarz stanu Izabela Ziętka miała zapowiedzieć m.in. stworzenie „kalendarza zmian legislacyjnych” w sprawach związanych z ADHD oraz opublikowanie na stronie resortu mapy projektów edukacyjnych.

Dorota Olko pyta, czy te obietnice zostały zrealizowane. W piśmie porusza również kwestię planowanego, trójpoziomowego modelu wsparcia, który miał opierać się na potrzebach ucznia, a nie wyłącznie na diagnozie medycznej. Posłanka chce wiedzieć, na jakim etapie są prace nad tym rozwiązaniem i kiedy projekt trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Dlaczego uczniowie z autyzmem są traktowani inaczej? Kluczowe pytania do ministerstwa

Jednym z kluczowych wątków poruszonych w interpelacji jest zróżnicowanie w podejściu do zaburzeń neurorozwojowych. Posłanka Dorota Olko pyta, jakie względy merytoryczne stały za tym, że w rozporządzeniu wprost wymieniono kategorię „uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera”, jednocześnie pomijając uczniów z ADHD.

Posłanka domaga się wyjaśnienia, czy decyzja ta była oparta na konkretnych analizach lub ekspertyzach. Wśród pytań skierowanych do resortu znalazły się również te dotyczące zgodności obecnych przepisów z Konstytucją RP, analizy skutków budżetowych ewentualnych zmian oraz tego, czy w nowym modelu uczeń z samą diagnozą ADHD będzie mógł liczyć na wsparcie na najwyższym poziomie.

W podsumowaniu interpelacji posłanka Dorota Olko pyta wprost, na jakim etapie są prace nad nowym modelem wsparcia i czy uczeń z diagnozą ADHD bez innych zaburzeń będzie mógł być objęty pomocą na najwyższym, trzecim poziomie. Autorka pisma domaga się również informacji o tym, czy ministerstwo przeprowadziło analizę zgodności obecnych praktyk z Konstytucją RP oraz czy przeanalizowano skutki budżetowe ewentualnych zmian w prawie.

