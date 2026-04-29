Ta roślina wygląda, jak mini arbuz. Ma szerokie zastosowanie w kuchni, a jej smak z pewnością was zaskoczy

Kukamelon, czyli meksykański miniogórek, to pnąca roślina z Ameryki Środkowej.

Jego owoce przypominają miniaturowe arbuzy, ale ich smak z pewnością was zaskoczy.

Bogaty w wodę, witaminę C i minerały, jest zdrową i orzeźwiającą przekąską.

Kukamelon, znany również jako meksykańskim mini ogórkiem, to niewielka, ale bardzo ciekawa roślina pnąca, która zyskuje coraz większą popularność w ogrodach i kuchni. Jego łacińska nazwa to Melothria scabra, a naturalnie występuje w Ameryce Środkowej, szczególnie w Meksyku. Najbardziej charakterystyczną cechą kukamelona są jego owoce. Wyglądają jak miniaturowe arbuzy - mają zieloną skórkę pokrytą ciemniejszymi wzorami - ale wielkością przypominają winogrona, zwykle osiągając około 2-4 cm długości. Roślina sama w sobie jest pnączem, które może dorastać do kilku metrów długości, dlatego często uprawia się ją przy podporach, podobnie jak ogórki czy fasolę.

Kukamelon - ogórek meksykański, który wygląda jak mini arbuz

Smak kukamelona jest bardzo orzeźwiający. Najczęściej porównuje się go do ogórka z delikatną, cytrusową nutą - lekko kwaśną, przypominającą limonkę. Dzięki temu świetnie sprawdza się w sałatkach, jako przekąska na surowo, a także jako ciekawy dodatek do drinków czy przetworów, np. marynat.

Pod względem wartości odżywczych kukamelon jest lekki i zdrowy. Zawiera dużo wody, dzięki czemu dobrze nawadnia organizm, a przy tym jest niskokaloryczny. Dostarcza również witamin, zwłaszcza witaminy C, wspierającej odporność, oraz niewielkich ilości witamin z grupy B. Znajdziemy w nim także minerały, takie jak potas i magnez, które wspomagają pracę mięśni i układu nerwowego. Dodatkowo obecność błonnika korzystnie wpływa na trawienie.

Kukamelon to roślina nie tylko smaczna i zdrowa, ale też dekoracyjna i stosunkowo łatwa w uprawie. Dzięki swojemu nietypowemu wyglądowi i przyjemnemu smakowi stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych warzyw ogrodowych.

