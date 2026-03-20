Matcha jest już passe. Ten napój ma łagodniejszy smak i mniej kofeiny

Matcha, choć ceniona za zdrowotne właściwości, ma wyrazisty smak, który nie każdemu odpowiada.

Pojawia się nowa, smaczniejsza alternatywa: japońska herbata, która może zrewolucjonizować twoje nawyki.

Odkryj, dlaczego ten napar, z delikatnym smakiem i niższą zawartością kofeiny, może stać się twoim ulubionym zdrowym napojem.

Przez lata niekwestionowaną królową wśród zielonych herbat, a często i "najzdrowszym napojem świata", była matcha. Jej intensywna, szmaragdowa barwa, aksamitna konsystencja i bogactwo antyoksydantów podbiły serca miłośników zdrowego stylu życia na całym świecie. Mimo jej prozdrowotnych właściwości, wielu nie sięgało po nią z powodu jej charakterystycznego smaku. Obecnie jednak coraz większą uwagę przyciąga inna, mniej znana, ale szybko zyskująca popularność odmiana japońskiej herbaty. To znakomita wiadomość dla wszystkich tych, którym smak matchy nie przypadł do gustu, gdyż napój ten ma znacznie delikatniejszy smak, a do tego ma zdecydowanie mniej kofeiny.

Ta herbata zastępuje matchę. Jest nie tylko zdrowa, ale ma delikatniejszy smak

Mowa o japońskiej herbacie hojicha, która powstaje poprzez prażenie liści zielonej herbaty w wysokiej temperaturze, co nadaje jej charakterystyczny, lekko dymny aromat oraz ciepły, brązowy kolor. Proces ten odróżnia ją od matchy nie tylko wizualnie, ale także pod względem smaku i właściwości. Jednym z największych atutów hojichy jest jej niska zawartość kofeiny. Dzięki temu może być spożywana o każdej porze dnia, nawet wieczorem, bez ryzyka problemów ze snem. To sprawia, że dla wielu osób jest bardziej uniwersalnym wyborem niż matcha, która - choć zdrowa - działa pobudzająco. Hojicha jest także łagodniejsza dla żołądka, co docenią osoby wrażliwe na intensywne napary. Dodatkowo jej delikatny, lekko karmelowo-orzechowy smak sprawia, że jest bardziej przystępna dla osób, którym nie odpowiada wyrazista, trawiasta nuta matchy. Coraz częściej pojawia się nie tylko w formie naparu, ale także jako hojicha latte czy składnik deserów. Choć matcha nadal pozostaje symbolem zdrowego stylu życia, hojicha zdobywa popularność jako jej bardziej wyważona alternatywa. Dla wielu osób to właśnie ona okazuje się lepiej dopasowanym wyborem do codziennych potrzeb i rytmu życia. Jeśli nie polubiliście matchy, koniecznie spróbujcie herbaty hojicha, może się okazać, że stanie się składnikiem waszej codziennej prozdrowotnej rutyny.

