Storczyk marnieje w czasie upałów? Ten domowy składnik uratuje twoją roślinę

Działanie upałów na storczyki jest wyjątkowo niekorzystne, gdyż prowadzi do żółknięcia liści i gubienia pąków. Wynika to z faktu, że te rośliny pobierają wodę nie tylko przez korzenie, ale i liście.

Specjaliści radzą, aby w takich sytuacjach sięgnąć po aloes. Sprawdza się on zarówno do podlewania, jak i do błyskawicznego odżywienia liści podczas kąpieli ratunkowej.

Ten nieskomplikowany zabieg pielęgnacyjny zagwarantuje storczykom bujne kwitnienie i jędrne liście, niezależnie od panujących temperatur.

Upały niszczą storczyki. Użyj aloesu, by roślina znów kwitła

Storczyki zyskały ogromną popularność i często zdobią nasze mieszkania. Choć zazwyczaj nie są wymagające w uprawie, ekstremalne temperatury oraz nieregularne nawadnianie mogą im zaszkodzić. Te azjatyckie rośliny w naturze rosną w miejscach o dużej wilgotności powietrza. Czerpią wodę z otoczenia również poprzez liście, co sprawia, że suche i gorące powietrze bardzo utrudnia im funkcjonowanie i proces kwitnienia. Wysokie temperatury sprawiają, że storczyki tracą formę, ich liście żółkną, a pąki odpadają. Istnieją jednak skuteczne, domowe sposoby na uratowanie tych popularnych kwiatów doniczkowych podczas letnich dni.

Aloes to doskonałe wsparcie dla storczyków latem. Od dawna znane są dobroczynne właściwości wody aloesowej w pielęgnacji roślin. Najłatwiej po prostu podlewać nią kwiaty. Można zmiksować świeży aloes z litrem wody lub użyć żelu w proporcji jednej łyżeczki na litr wody. Stosuj ten roztwór raz na tydzień. Ważne, aby woda do podlewania, nawet w upalne dni, miała temperaturę pokojową. Zbyt zimna woda grozi szokiem termicznym i może doprowadzić do obumarcia storczyka.

Z aloesu można również przygotować nawilżającą kąpiel dla liści, co błyskawicznie przywraca orchidei witalność i jędrność. Wystarczy do miski z wodą i aloesem włożyć liście na około 20 minut, dbając o to, by nie zamoczyć samych kwiatów. W przypadku rośliny już kwitnącej, bezpieczniej będzie przecierać liście wacikiem nasączonym tym roztworem. Taki zabieg sprawia, że liście odzyskują blask. Ponieważ storczyki wchłaniają wilgoć w ten sposób, to idealna metoda na dodatkowe nawodnienie kwiatów, gdy temperatury szybują w górę.