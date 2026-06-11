Koniecznie zrób to z lawendą w czerwcu. Będzie kwitnąć do późnej jesieni

Twoja lawenda może kwitnąć obficie i zachwycać zapachem przez całe lato, ale czerwiec to kluczowy moment na specjalną pielęgnację.

Zanim pojawią się pierwsze kwiaty, wykonaj jeden prosty, ale niezbędny zabieg, który znacząco przedłuży okres kwitnienia rośliny.

Odkryj, co musisz zrobić już teraz, by uniknąć typowych błędów i cieszyć się fioletowym dywanem kwiatów aż do jesieni.

Lawenda od lat należy do najchętniej wybieranych roślin do przydomowych ogrodów. Zachwyca nie tylko pięknym wyglądem i intensywnym zapachem, ale także długim okresem kwitnienia. Pierwsze fioletowe kwiaty pojawiają się zwykle w połowie czerwca, a przy odpowiedniej pielęgnacji mogą zdobić rabaty przez wiele tygodni. Ważne, aby zrobić tę jedną rzecz jeszcze przed połową czerwca, bo właśnie wtedy na naszych krzewach zaczynają pojawiać się pierwsze kwiaty.

Koniecznie zrób to z lawendą już teraz, a będzie kwitnąć długie tygodnie

Pierwszym i najważniejszym krokiem w pielęgnacji lawendy, mającym zapewnić jej bujne kwitnienie, jest usunięcie suchych liści oraz łodyg. Aby lawenda obficie zakwitła w tym sezonie, warto już teraz poświęcić jej trochę uwagi. Delikatne oczyszczenie krzewów z suchych liści oraz obumarłych łodyg, które osłabiają roślinę i pogarszają jej wygląd, poprawia dostęp światła i powietrza do młodych pędów, co sprzyja tworzeniu nowych kwiatostanów. Celem jest pobudzenie lawendy do wypuszczenia nowych, silnych pędów, które właśnie w tym sezonie obsypią się kwiatami. Dzięki temu prostemu i nieinwazyjnemu zabiegowi nasza legenda będzie kwitła nawet do jesieni.

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Zachowaj rozwagę podczas nawożenia

Ogrodnicy zwracają również uwagę na nawożenie. W przypadku lawendy należy unikać preparatów bogatych w azot. Choć składnik ten pobudza wzrost zielonych części roślin, jego nadmiar może sprawić, że lawenda będzie wytwarzała dużo liści kosztem kwiatów. Efektem są bujne, zielone krzewy, które kwitną znacznie słabiej.

Jeżeli chcemy cieszyć się pachnącymi, fioletowymi kępami przez całe lato, wystarczy zadbać o podstawową pielęgnację. Usunięcie suchych części rośliny i rezygnacja z nawozów o wysokiej zawartości azotu to proste kroki, które mogą znacząco wpłynąć na obfitość kwitnienia lawendy w nadchodzących tygodniach.

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