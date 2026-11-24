- Azjatki wykorzystują tę domową płukankę, bogatą w inozytol i skrobię, do pielęgnacji włosów, co może poprawić ich gładkość, blask i miękkość.
- Płukankę przygotowuje się w zaledwie 20-30 minut i można ją przechowywać w lodówce
- Należy ją stosować po umyciu włosów, pozostawiając na kilka minut i spłukując; zaleca się użycie raz w tygodniu, aby uniknąć obciążenia włosów.
Sekret pięknych włosów tkwi w prostym składniku
Japonki i Koreanki od dawna słyną z rozbudowanych rytuałów pielęgnacyjnych. Wśród tradycyjnych metod można znaleźć również płukankę przygotowaną z wody pozostałej po moczeniu ryżu. To tani i prosty sposób, który można wypróbować bez wydawania fortuny na kosmetyki z drogerii. Woda ryżowa zawiera skrobię, niewielkie ilości aminokwasów, witamin i składników mineralnych. Znajduje się w niej również inozytol, czyli związek, któremu przypisuje się właściwości wspierające kondycję włosów. Może pomagać wygładzać ich powierzchnię, ograniczać tarcie i sprawiać, że pasma stają się bardziej miękkie w dotyku. Nie bez znaczenia jest także skrobia. Osadzając się na włosach, może tworzyć delikatną warstwę ochronną, dzięki której kosmyki wyglądają na gładsze i bardziej lśniące. Nie jest to jednak cudowny środek na wypadanie włosów ani gwarancja ich szybszego wzrostu.
Jak przygotować wodę ryżową do płukania włosów?
Przygotowanie domowej mikstury nie jest skomplikowane. Wystarczy pół szklanki ryżu i około dwóch szklanek wody. Ryż należy najpierw przepłukać, aby pozbyć się zanieczyszczeń. Następnie zalewamy go wodą i pozostawiamy na około 20-30 minut. W tym czasie warto kilkukrotnie zamieszać zawartość naczynia. Po upływie tego czasu odcedzamy ryż, a uzyskaną wodę przelewamy do czystego pojemnika. Tak przygotowana płukanka jest gotowa do użycia. Najlepiej przechowywać ją w lodówce i wykorzystać w ciągu 1-2 dni.
Jak stosować płukankę, żeby nie obciążyć włosów?
Wodę ryżową można stosować po umyciu włosów szamponem. Wystarczy rozprowadzić ją na długości pasm, delikatnie wmasować i pozostawić na kilka minut. Następnie dokładnie spłukać letnią wodą. Na początek warto sięgnąć po nią raz w tygodniu. Zbyt częste stosowanie może sprawić, że włosy będą sztywne, matowe lub przeciążone osadem, szczególnie jeśli są cienkie i delikatne. Woda ryżowa może być ciekawym dodatkiem do codziennej pielęgnacji. Może poprawić wygląd włosów i ułatwić ich rozczesywanie. Najważniejsze jest obserwowanie reakcji pasm i skóry głowy. Jeśli pojawi się podrażnienie, swędzenie lub uczucie przesuszenia, lepiej zrezygnować z płukanki.