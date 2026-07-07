Pies na walizkach. Jak przygotować pupila na wakacyjne wyjazdy i upały?

Autor: kplus.agency/ Materiały prasowe

Dieta wspierająca komfort

Wakacyjny wyjazd nie jest dobrym momentem na eksperymentowanie z karmą. Podróż i wysokie temperatury stanowią wyzwanie dla organizmu psa, dlatego warto zabrać odpowiedni zapas pożywienia, które zwierzę zna i dobrze toleruje. Dla jego komfortu i dobrego samopoczucia najlepiej także trzymać się stałych pór posiłków.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w wakacyjnej wyprawce znalazły się również dobrze dobrane przysmaki. Sprawdzą się jako nagroda podczas wspólnych aktywności, pomogą odwrócić uwagę psa w trakcie podróży lub ułatwią oswajanie nowego miejsca. W zależności od preferencji pupila można sięgnąć po mięsne kąski, chrupiące przekąski czy miękkie przysmaki, takie jak linie Josera Meat Bites, Meat Chunks, Meat Bars lub Loopies.

Autor: kplus.agency/ Materiały prasowe

Wakacyjna walizka psa

Przed wyjazdem warto przygotować osobną wyprawkę dla pupila. Powinny znaleźć się w niej:

sprawdzona karma i ulubione przysmaki,

miski na wodę i jedzenie,

zapas świeżej wody na podróż,

smycz i dobrze dopasowane szelki,

książeczka zdrowia oraz potrzebne dokumenty,

podstawowa apteczka,

woreczki higieniczne,

ręcznik,

legowisko, koc i ulubiona zabawka.

Dobrze zaplanowany wyjazd to większy komfort zarówno dla pupila, jak i jego opiekuna. Więcej wskazówek dotyczących podróżowania z psem, jego żywienia oraz codziennej opieki można znaleźć w poradniku Josera na stronie: https://www.josera.pl/poradnik.

[1] Badanie “Jak Polacy podróżują z psem?”, Magdalena Wilczewska, 2024, s.10