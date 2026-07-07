Pies na walizkach. Jak przygotować pupila na wakacyjne wyjazdy i upały?

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-07 15:35

Aż 84,2 proc. polskich opiekunów deklaruje, że ich pupil towarzyszy im podczas wszystkich lub większości wyjazdów[1]. Letnie podróże i wysokie temperatury mogą być dla zwierząt wymagające - eksperci Josera podpowiadają, jak zadbać o komfort i bezpieczeństwo pupila podczas nadchodzących upałów.

Pies rasy golden retriever w bagażniku auta obok walizek i karmy. O podróżach z pupilem przeczytasz na Eska.
Autor: kplus.agency/ Materiały prasowe
Josera
Autor: kplus.agency/ Materiały prasowe

Dieta wspierająca komfort

Wakacyjny wyjazd nie jest dobrym momentem na eksperymentowanie z karmą. Podróż i wysokie temperatury stanowią wyzwanie dla organizmu psa, dlatego warto zabrać odpowiedni zapas pożywienia, które zwierzę zna i dobrze toleruje. Dla jego komfortu i dobrego samopoczucia najlepiej także trzymać się stałych pór posiłków.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w wakacyjnej wyprawce znalazły się również dobrze dobrane przysmaki. Sprawdzą się jako nagroda podczas wspólnych aktywności, pomogą odwrócić uwagę psa w trakcie podróży lub ułatwią oswajanie nowego miejsca. W zależności od preferencji pupila można sięgnąć po mięsne kąski, chrupiące przekąski czy miękkie przysmaki, takie jak linie Josera Meat Bites, Meat Chunks, Meat Bars lub Loopies.

Josera
Autor: kplus.agency/ Materiały prasowe

Wakacyjna walizka psa

Przed wyjazdem warto przygotować osobną wyprawkę dla pupila. Powinny znaleźć się w niej:

  • sprawdzona karma i ulubione przysmaki,
  • miski na wodę i jedzenie,
  • zapas świeżej wody na podróż,
  • smycz i dobrze dopasowane szelki,
  • książeczka zdrowia oraz potrzebne dokumenty,
  • podstawowa apteczka,
  • woreczki higieniczne,
  • ręcznik,
  • legowisko, koc i ulubiona zabawka.

Dobrze zaplanowany wyjazd to większy komfort zarówno dla pupila, jak i jego opiekuna. Więcej wskazówek dotyczących podróżowania z psem, jego żywienia oraz codziennej opieki można znaleźć w poradniku Josera na stronie: https://www.josera.pl/poradnik.

[1] Badanie “Jak Polacy podróżują z psem?”, Magdalena Wilczewska, 2024, s.10