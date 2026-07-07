Pies na walizkach. Jak przygotować pupila na wakacyjne wyjazdy i upały?

Dieta wspierająca komfort
Wakacyjny wyjazd nie jest dobrym momentem na eksperymentowanie z karmą. Podróż i wysokie temperatury stanowią wyzwanie dla organizmu psa, dlatego warto zabrać odpowiedni zapas pożywienia, które zwierzę zna i dobrze toleruje. Dla jego komfortu i dobrego samopoczucia najlepiej także trzymać się stałych pór posiłków.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w wakacyjnej wyprawce znalazły się również dobrze dobrane przysmaki. Sprawdzą się jako nagroda podczas wspólnych aktywności, pomogą odwrócić uwagę psa w trakcie podróży lub ułatwią oswajanie nowego miejsca. W zależności od preferencji pupila można sięgnąć po mięsne kąski, chrupiące przekąski czy miękkie przysmaki, takie jak linie Josera Meat Bites, Meat Chunks, Meat Bars lub Loopies.
Wakacyjna walizka psa
Przed wyjazdem warto przygotować osobną wyprawkę dla pupila. Powinny znaleźć się w niej:
- sprawdzona karma i ulubione przysmaki,
- miski na wodę i jedzenie,
- zapas świeżej wody na podróż,
- smycz i dobrze dopasowane szelki,
- książeczka zdrowia oraz potrzebne dokumenty,
- podstawowa apteczka,
- woreczki higieniczne,
- ręcznik,
- legowisko, koc i ulubiona zabawka.
Dobrze zaplanowany wyjazd to większy komfort zarówno dla pupila, jak i jego opiekuna. Więcej wskazówek dotyczących podróżowania z psem, jego żywienia oraz codziennej opieki można znaleźć w poradniku Josera na stronie: https://www.josera.pl/poradnik.
[1] Badanie “Jak Polacy podróżują z psem?”, Magdalena Wilczewska, 2024, s.10