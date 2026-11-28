Spotkanie Wisły Kraków z Motorem Lublin zakończyło się remisem 1:1, a do przerwy na tablicy wyników utrzymywał się bezbramkowy remis. Pierwszego gola dla gospodarzy zdobył w 79 minucie Elie Youan. Wyrównanie dla gości przyniósł strzał głową Paskala Meyera w 83 minucie meczu.

Mecz obejrzało z trybun 30 351 widzów. Spotkanie poprowadził sędzia Marcin Szczerbowicz z Olsztyna.

Kary indywidualne. Składy obu drużyn

Żółte kartki w zespole gości otrzymali Tin Plavotić, Filip Luberecki, Marek Bartos oraz Mbaye N'Diaye. Po zakończeniu meczu czerwoną kartką za obrazę arbitra ukarany został Marek Bartos.

Wisła Kraków: Marcel Łubik - Raoul Giger, Alan Uryga, Darijo Grujcić, Jakub Krzyżanowski - Frederico Duarte, Marc Carbo, Kacper Duda, Julius Ertlthaler (57. Elie Youan), Marko Bozić (80. Maciej Kuziemka) - Angel Rodado.

Motor Lublin: Gasper Tratnik - Kamil Lukoszek, Marek Bartos, Tin Plavotić (46. Paskal Meyer), Filip Luberecki (71. Thomas Santos) - Rony Lopes (90+3. Mateusz Posmyk), Yacine Bourhane, Christopher Simon - Mbaye N'Diaye, Karol Czubak (71. Mateusz Łęgowski), Fabio Ronaldo (86. Makah Aiko).