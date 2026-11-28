Drużyna Jastrzębie Barkom przegrała z zespołem Bogdanka LUK Lublin 0:3 w spotkaniu ekstraklasy siatkarzy. Poszczególne sety zakończyły się wynikami 14:25, 23:25 oraz 24:26.
Jastrzębie Barkom: Sebastian Adamczyk, Wojciech Dudzik, Maxwell Elgert, Bartosz Firszt, Brodie Hofer, Wasyl Tupczi - Kamil Szymura (libero) - Adam Lorenc, Jarosław Pampuszko, Lorenzo Pope, Jakob Thelle.
Bogdanka LUK Lublin: Aleks Grozdanov, Mousse Gueye, Marcin Komenda, Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki, Ran Takahashi - Tomohiro Ogawa (libero) - Mateusz Malinowski, Rafał Prokopczuk, Paweł Rusin.