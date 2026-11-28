Spotkanie Wisły Kraków z Motorem Lublin zakończyło się remisem 1:1, a do przerwy utrzymał się bezbramkowy wynik. Gospodarze po raz pierwszy w tym sezonie nie wywalczyli na swoim stadionie kompletu punktów, co przerwało ich serię siedmiu zwycięstw.

Prowadzenie dla krakowian zdobył w 79. minucie Elie Youan, który po dośrodkowaniu Frederico Duarte z prawego skrzydła posłał piłkę pod poprzeczkę pięknym strzałem z woleja. Wynik spotkania wyrównał Paskal Meyer w 83. minucie, posyłając piłkę do siatki głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Sędzią zawodów był Marcin Szczerbowicz z Olsztyna. Zmagania piłkarzy na stadionie obejrzało 30 351 widzów.

Po zakończeniu meczu czerwoną kartką za obrazę arbitra ukarany został Marek Bartos z drużyny gości.

Żółte kartki otrzymali wyłącznie zawodnicy Motoru Lublin. Byli to Tin Plavotić, Filip Luberecki, Marek Bartos i Mbaye N'Diaye.

Wisła Kraków: Marcel Łubik - Raoul Giger, Alan Uryga, Darijo Grujcić, Jakub Krzyżanowski - Frederico Duarte, Marc Carbo, Kacper Duda, Julius Ertlthaler (57. Elie Youan), Marko Bozić (80. Maciej Kuziemka) - Angel Rodado.

Motor Lublin: Gasper Tratnik - Kamil Lukoszek, Marek Bartos, Tin Plavotić (46. Paskal Meyer), Filip Luberecki (71. Thomas Santos) - Rony Lopes (90+3. Mateusz Posmyk), Yacine Bourhane, Christopher Simon - Mbaye N'Diaye, Karol Czubak (71. Mateusz Łęgowski), Fabio Ronaldo (86. Makah Aiko).

Przebieg pierwszej połowy. Poniedziałkowa wizyta na Synerise Arena

Lublinianie w poniedziałek gościli na Synerise Arena w Krakowie. Przegrali tam wówczas 1:2 z Wieczystą, przez co nie wspominają najlepiej tej wizyty.

Początek spotkania należał do Wisły, która starała się szybko odbierać piłkę i atakować pole karne rywala, ale w decydujących momentach krakowianom brakowało dokładności albo podejmowali złe wybory. Z upływem minut coraz groźniej atakował Motor, a w 20. minucie Christopher Simon oddał strzał z dystansu, przy którym Marcel Łubik musiał popisać się efektowną paradą, aby wybić zmierzającą pod poprzeczkę piłkę.

Gospodarze byli najbliżej bramki w 30. minucie, kiedy po faulu Filipa Lubereckiego na Frederico Duarte sędzia podyktował rzut wolny tuż przed linią pola karnego. Strzał Angela Rodado odbił skutecznie Gasper Tratnik, po czym w zamieszaniu w polu karnym piłkę do bramki starał się bezskutecznie wepchnąć Darijo Grujcić.

Sytuacje po przerwie. Nieuznane gole obu drużyn

Po przerwie wiślacy przeważali, jednak wciąż nie potrafili wypracować sobie dobrych okazji do zmiany wyniku. W 65. minucie do bramki trafił Rodado, lecz gol ten nie został uznany, gdyż podający do Hiszpana Elie Youan był wcześniej na spalonym. W 72. minucie dobrą okazję miał Duarte, ale strzał Portugalczyka obronił Tratnik.

W następnej akcji do siatki trafił Rony Lopes, jednak gol dla Motoru też nie został uznany, bo na spalonym był Mbaye N'Diaye. Po bramce wyrównującej w końcówce Wisła próbowała jeszcze zdobyć zwycięskiego gola, ale bez powodzenia.