Mecze z 27 listopada 2026 roku
Raków Częstochowa – Piast Gliwice 1:2 (0:2)
Bramki: 0:1 Leandro Sanca (22), 0:2 Quentin Boisgard (38), 1:2 Mahir Emreli (59).
Żółta kartka – Raków Częstochowa: Jean Carlos Silva, Fran Tudor. Piast Gliwice: Jorge Felix, Hugo Vallejo, Quentin Boisgard, Francisco Sierralta.
Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 4 945.
Górnik Zabrze – Wisła Płock 3:2 (2:0)
Bramki: 1:0 Rafał Janicki (2-głową), 2:0 Maksym Chłań (17), 2:1 Deni Jurić (61), 3:1 Kacper Urbański (67-karny), 3:2 Samuel Akere (80).
Żółta kartka – Górnik Zabrze: Janis Antiste, Peter Federico. Wisła Płock: Olaf Kobacki, Adam Radwański, Rafał Leszczyński.
Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków). Widzów 24 367.
Mecze z 28 listopada 2026 roku
Wisła Kraków – Motor Lublin 1:1 (0:0)
Bramki: 1:0 Elie Youan (79), 1:1 Paskal Meyer (83-głową).
Żółta kartka – Motor Lublin: Tin Plavotić, Filip Luberecki, Marek Bartos, Mbaye N'Diaye.
Czerwona kartka – Motor Lublin: Marek Bartos (po meczu, za obrazę arbitra).
Sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn). Widzów 30 351.
Widzew Łódź – KGHM Zagłębie Lubin 2:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Fran Alvarez (2), 2:0 Juljan Shehu (35-głową).
Żółta kartka – KGHM Zagłębie Lubin: Jakub Kolan, Jakub Sypek.
Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 14 267.
Śląsk Wrocław – GKS Katowice 0:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Eman Marković (17), 0:2 Pau Resta (66-głową), 0:3 Arkadiusz Jędrych (68).
Żółta kartka – Śląsk Wrocław: Piotr Samiec-Talar, Przemysław Banaszak. GKS Katowice: Ilja Szkurin, Borja Galan.
Sędzia: Tomasz Marciniak (Płock). Widzów 10 039.