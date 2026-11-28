Piast Gliwice pokonał Raków Częstochowa. Zwycięstwa Górnika, Widzewa i GKS-u.

Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 2:1. W innych meczach zwycięstwa odniosły Górnik Zabrze, Widzew Łódź i GKS Katowice, a Wisła Kraków zremisowała z Motorem Lublin.

Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Piłkarz w niebieskim stroju biegnie z piłką po boisku obok przeciwnika w czerwonym stroju.