Piłkarze Realu Madryt ponieśli trzecią w sezonie porażkę w hiszpańskiej ekstraklasie i spadli na trzecie miejsce. W sobotę w 14. kolejce ulegli przed własną publicznością Alaves 1:2 na Santiago Bernabeu. Goście prowadzili po golach Toniego Martineza w 22. minucie i Angela Pereza w 61. minucie, a w 69. minucie stratę zmniejszył Kylian Mbappe.

W końcówce sędzia przyznał gospodarzom rzut karny, ale po interwencji VAR obejrzał powtórkę i anulował decyzję. Arbiter pokazał żółtą kartkę Jude'owi Bellinghamowi za próbę wymuszenia „jedenastki”. Było to drugie napomnienie Anglika, który musiał opuścić boisko.

Poprzednio Alaves wygrało z Realem w stolicy Hiszpanii równo sześć lat temu – 28 listopada 2020 roku, także 2:1. Dziewięć potyczek od tego czasu kończyło się zwycięstwami „Królewskich”.

Wygrana Atletico. Zespół Diego Simeone nowym wiceliderem

We wcześniejszym spotkaniu lokalny rywal Realu, Atletico, pokonał na wyjeździe przedostatnie w tabeli Elche 3:2. Podopieczni argentyńskiego trenera Diego Simeone wykorzystali tym samym potknięcie dotychczasowego wicelidera.

Zwycięska drużyna powiększyła dorobek do 34 punktów. Atletico ma obecnie o jeden punkt więcej od Realu.

Lider zagra w niedzielę. Sytuacja w klasyfikacji strzelców

Na czele tabeli jest Barcelona z 36 punktami. W niedzielę lider, którego rezerwowym bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, zmierzy się na wyjeździe z Deportivo La Coruna. Piłkarzem gospodarzy jest ostatnio kontuzjowany młodzieżowy reprezentant Polski Bright Ede.

Brazylijczyk Raphinha z Barcelony prowadzi w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 15 goli. Francuz Kylian Mbappe, który w sobotę zdobył 14. ligową bramkę, jest wiceliderem tego zestawienia.