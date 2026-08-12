Ile to jest (6+6)×6−6÷6=? Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty?

Mózg, podobnie jak mięśnie, wymaga regularnego wysiłku, aby zachować sprawność poznawczą i funkcjonować prawidłowo.

Rozwiązywanie zagadek, łamigłówek i zadań matematycznych skutecznie stymuluje umysł, poprawiając skupienie i zdolności analityczne.

Nawet krótki, codzienny trening umysłowy może długoterminowo wspierać kondycję mózgu i ograniczać ryzyko rozwoju schorzeń poznawczych.

Choć o kondycję naszego ciała dbamy bez większego zastanowienia, to często zapominamy, iż mózg, podobnie jak mięśnie, również potrzebuje wysiłku, aby zachować swoje funkcje. Znakomicie sprawdzą się do tego wszelkiego rodzaju zagadki i łamigłówki matematyczne. Rozwiązywanie zadań matematycznych wymaga skupienia, analizowania informacji, zapamiętywania kolejnych kroków i szukania rozwiązania. Czasami trzeba przy tym zrobić krok wstecz, zmienić sposób myślenia i spróbować jeszcze raz. I właśnie ta konieczność aktywnego zaangażowania może stanowić wartościowe ćwiczenie poznawcze. Nie chodzi przy tym o to, by codziennie siedzieć nad podręcznikiem do algebry. Bez przesady. Nawet krótka zagadka logiczna może być okazją do wyjścia z rutyny.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest (6+6)×6−6÷6=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Nawet kilka minut każdego dnia, które poświęcimy na wysiłek umysłowy, zaprocentuje w przyszłości. Nasz mózg, jeśli odpowiednio o niego dbamy, zachowa swoją sprawność na długie lata, co znacznie ograniczy rozwój różnorodnych schorzeń, jak np. choroba Alzheimera. Jesteście gotowi na szybki trening szarych komórek? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć bez użycia kalkulatora, ile to jest (6+6)×6−6÷6=? Nie powinno zająć wam to więcej niż 20 sekund. Jeśli nadal nie udało wam się podać prawidłowej odpowiedzi, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest: (6+6)×6−6÷6=? - rozwiązanie krok po kroku

Zanim przejdziemy do wykonywania obliczeń, warto przypomnieć sobie reguły matematyczne i kolejność wykonywania działań: najpierw nawias, potem mnożenie i dzielenie, a na końcu odejmowanie.

Krok 1. Zgodnie z regułami rozpoczynamy od obliczenia wyrażeń w nawiasach:

6+6=12

Czyli:

12×6−6÷6

Krok 2. Następnie przechodzimy do mnożenia i dzielenia:

12×6=72 6÷6=1

Otrzymujemy:

72−1

Krok 3. Ostatnim krokiem jest odejmowanie:

72−1=71​

Poprawna odpowiedź: 71

Udało wam się podać poprawny wynik bez użycia kalkulatora? Jeśli tak, należą wam się brawa!