Gęsta zupa bez mąki i śmietany. Dodaj jedną łyżkę tego składnika, a zupa będzie kremowa

Polskie zupy często goszczą na naszych stołach ponieważ są niezwykle sycące i rozgrzewające.

Czasem jednak wychodzą zbyt rzadkie, a tradycyjne zagęszczanie mąką lub śmietaną może obciążyć danie.

Sprawdź, jak zagęścić zupę używając innego kuchennego produktu.

Zupy od pokoleń zajmują ważne miejsce w naszym jadłospisie. Są stosunkowo łatwe do przygotowania, a jeden większy garnek może wystarczyć na obiad dla całej rodziny nawet przez dwa dni. Do tego dochodzi ogromna różnorodność przepisów. Latem chętnie gotujemy lekkie zupy warzywne, jesienią stawiamy na dynię i grzyby, a zimą szczególnie smakują nam gorące, pożywne wywary. Nie bez znaczenia jest również możliwość wykorzystania składników, które akurat mamy pod ręką. Ziemniaki, marchew, pietruszka czy kawałek pora potrafią stworzyć naprawdę smaczne danie. Czasem jednak, mimo najlepszych chęci, zupa okazuje się zbyt wodnista. Wtedy zazwyczaj sięgamy po śmietanę lub mąkę, aby ją zagęścić.

Zupa krem z białych warzyw

Wystarczy jedna łyżka. Tak szybko zagęścisz zupę

W wielu domach sprawdzonym sposobem na zagęszczenie zupy jest zawiesina z mąki i wody albo śmietana. Pierwsza metoda wymaga dokładnego wymieszania składników, aby nie powstały grudki. Śmietana z kolei może złagodzić smak potrawy i nadać jej kremową konsystencję, ale nie zawsze pasuje do konkretnego przepisu. Co więcej, mąka i śmietaną mogą dodać naszemu daniu ciężkości, dlatego warto poznać inny sposób na zagęszczenie zupy.

Mało oczywistym sposobem na zagęszczenie zupy są płatki owsiane. Wystarczy zmiksować je na drobny proszek, a następnie dokładnie wymieszać go z odrobiną wywaru i dodać zawiesinę do gotującej się zupy. Płatki zawierają skrobię i błonnik, które wiążą wodę, dzięki czemu zupa stopniowo staje się gęstsza. Po dodaniu płatków do zupy warto chwilę ją pogotować, aby płatki zdążyły napęcznieć. Dobrze sprawdzą się w zupach warzywnych, kremach czy gęstych potrawach jednogarnkowych. W bardzo delikatnych bulionach ich obecność może być bardziej wyczuwalna.

Zagęszczanie zupy nie musi oznaczać przygotowywania zasmażki ani otwierania kolejnego opakowania śmietany. Zmielone płatki owsiane to niedrogi i łatwo dostępny dodatek, który warto mieć w kuchennej szafce.

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