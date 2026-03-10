Matura próbna angielski Operon 2026 - ARKUSZ, ZADANIA, ODPOWIEDZI [11.03.2026]

Wiemy, że każda kolejna próbna matura to mieszanka stresu i ciekawości. To zupełnie naturalne. Pamiętajcie jednak, że ten egzamin to przede wszystkim szansa dla Was. Po co go pisać? Żeby zobaczyć, jak radzicie sobie z presją czasu, z jakimi typami zadań czujecie się pewnie, a które obszary warto jeszcze solidnie powtórzyć przed majem. Matura próbna z Operonem, która z języka angielskiego zostanie przeprowadzona w środę, 11 marca, o godzinie 09:00, ma Wam pomóc, a nie oceniać. Zastanawiacie się, jak wygląda matura próbna z angielskiego 2026 z Operonem i gdzie szukać arkuszy? Wyjaśniamy, jak ma się sprawa.

Matura próbna angielski 2026 Operon - ARKUSZE

Tu kluczowa informacja: Operon nie udostępnia publicznie arkuszy z bieżącej edycji matury próbnej. Drukowane wersje arkuszy trafiają wyłącznie do szkół, które biorą udział w programie. Ich celem jest przede wszystkim praca diagnostyczna dla Was i Waszych nauczycieli. To właśnie w szkole, na spokojnie, macie okazję przeanalizować każde zadanie, omówić wątpliwości i zrozumieć, gdzie popełniliście błędy. Dlatego oficjalnych arkuszy z tegorocznej edycji nie znajdziecie na naszej stronie ani na innych portalach edukacyjnych. Dostęp do nich mają wyłącznie nauczyciele.

W galerii poniżej znajdziecie arkusze z matury próbnej z języka angielskiego 2026 organizowanej przez CKE

Matura próbna angielski 2026 Operon - ODPOWIEDZI

Podobnie jak w przypadku arkuszy, Operon nie publikuje oficjalnego klucza odpowiedzi dla uczniów. Jest jednak ważna różnica: zasady oceniania wraz z elektroniczną wersją arkuszy (PDF) są udostępniane dyrekcji oraz nauczycielom w panelu Operonu o godzinie 14:00 w dniu egzaminu. Dlaczego tak to działa? Chodzi o to, abyście najpierw samodzielnie zmierzyli się z zadaniami, a następnie przepracowali je z nauczycielem, który dysponuje oficjalnymi materiałami. To on pomoże Wam zrozumieć logikę zadań i wskaże, co wymaga poprawy. To o wiele cenniejsze niż samodzielne odhaczanie odpowiedzi w domu.

Jeśli w sieci pojawią się proponowane odpowiedzi, opracowane przez niezależnych ekspertów, na pewno o tym poinformujemy. Traktujcie je jednak wyłącznie jako materiał pomocniczy – jedynym oficjalnym i wiążącym źródłem jest klucz odpowiedzi, który posiada Wasz nauczyciel.

W galerii poniżej znajdziecie odpowiedzi do arkuszy z matury próbnej z języka angielskiego 2026 organizowanej przez CKE

Matura próbna angielski 2026 - ZADANIA I SPODZIEWANE ZAGADNIENIA

Co może pojawić się na arkuszu na poziomie podstawowym? Tu raczej bez wielkich niespodzianek. Egzamin sprawdza kluczowe umiejętności językowe. Możecie być pewni, że pojawią się zadania na rozumienie ze słuchu, a także kilka tekstów do przeczytania i rozwiązania zadań typu prawda/fałsz czy dobieranie nagłówków. Standardowo będzie też blok sprawdzający znajomość środków językowych, czyli gramatyki i słownictwa. Na koniec czeka Was krótka forma pisemna – najpewniej e-mail, wpis na blogu lub forum. Uważajcie na fałszywe „przecieki” w internecie, szkoda na nie czasu. Skupcie się na tym, co już umiecie – typowe zadania maturalne to coś, co ćwiczycie od dawna. Trzymamy za Was kciuki! Dajcie z siebie wszystko, powodzenia!