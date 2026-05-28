Jak usunąć plamy z borówek na białych ubraniach? Ten prosty trik zdradziła mi moja babcia

Borówki to letni przysmak, lecz ich intensywne barwniki tworzą na ubraniach wyjątkowo uporczywe plamy, trudne do usunięcia.

Nawet natychmiastowa reakcja i zimna woda często nie wystarczają, by pozbyć się tych fioletowo-niebieskich śladów.

Odkryj babciny sposób z jednym produktem z lodówki, który sprawi, że nawet najtrwalsze zabrudzenia z borówek znikną bez śladu.

Borówki to prawdziwa skarbnica witamin i smaku, idealne do deserów, śniadań czy po prostu jako zdrowa przekąska. Niestety, ich intensywny kolor sprawia, iż po zetknięciu z tkaninami potrafią pozostawić na ubraniach wyjątkowo trudne do usunięcia plamy. Barwniki zawarte w borówkach są niezwykle trwałe i szybko wnikają we włókna tkanin, tworząc fioletowo-niebieskie, uporczywe ślady. Szczególnie jasne materiały są niezwykle narażone na powstanie tych nieestetycznych zabrudzeń, które zdają się być oporne na wszelkie standardowe metody prania. W przypadku zabrudzeń z borówek ważna jest natychmiastowa reakcja. Plamę należy jak najszybciej namoczyć w zimnej (nigdy ciepłej!) wodzie, a także pamiętać, aby jej nie pocierać, gdyż przez to brud wniknie jeszcze głębiej w strukturę włókien. Moja babcia zdradziła mi domowy sposób, jak sprawić, aby plama z borówki zniknęła w mig!

Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!

Babciny sposób na usuwanie plam z borówek na ubraniach

Jak wspomniano wyżej, plamy z borówek są niezwykle trudne do wywabienia. Moja babcia miała na to jednak swój patent. Ubranie, które zostało zabrudzone, namaczała bowiem w... mleku. Część garderoby, na której znajdują się plamy z borówek, należy zamoczyć na kilka godzin w zimnym mleku. Po tym czasie ubranie należy wyprać w szarym mydle. Dzięki temu prostemu patentowi nie będziemy musieli wyrzucać koszuli czy spodni i pożegnamy uporczywe plamy z borówek.

11