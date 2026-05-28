To imię dla chłopca jeszcze niedawno było obciachem. Dziś wraca do łask

Moda na imiona jest cykliczna, a to, co jeszcze niedawno uchodziło za niemodne czy wręcz wyśmiewane, dziś zyskuje na popularności, stając się synonimem oryginalności i stylu, co skłania rodziców do poszukiwania inspiracji w dawnych, tradycyjnych nazwach.

Pewne imię, które przez lata kojarzyło się z minioną epoką i było unikane przez rodziców w obawie przed jego „staroświeckim” brzmieniem, obecnie przeżywa renesans, będąc docenianym za prostotę, mocne brzmienie i głębokie zakorzenienie w tradycji.

Współczesna atrakcyjność tego typu imion wynika z ich ponadczasowego charakteru, łatwości w noszeniu na każdym etapie życia oraz umiejętności łączenia tradycji ze świeżością, co sprawia, że są one ponownie wybierane przez rodziców.

Historia powrotu do łask zapomnianych imion pokazuje, że w świecie nazewnictwa nic nie ginie na zawsze, a to, co kiedyś było uznawane za "obciachowe", z biegiem czasu może stać się powodem do dumy i wyznacznikiem nowego trendu.

Jeszcze niedawno to imię kojarzyło się z minioną epoką. Wielu pamięta je z podwórek, szkolnych dzienników i dowcipów, w których pojawiało się jako symbol niemodnego chłopca z lat 80. i 90. Rodzice unikali go, obawiając się, że dziecko będzie obiektem żartów albo że imię zabrzmi zbyt staroświecko. Przez lata niemal zniknęło z rankingów, ustępując miejsca krótkim, nowoczesnym formom.

Zobacz też: To najkrótsze imię w Polsce. Ma tylko jedną literę

Popularność imion w Polsce

Dziś jednak coś się zmieniło. Coraz częściej słychać je na placach zabaw, w żłobkach i przedszkolach. Rodzice zaczęli dostrzegać jego zalety: prostotę, mocne brzmienie i wyraźne zakorzenienie w tradycji. To imię przestało być symbolem obciachu, a zaczęło kojarzyć się z pewnością siebie i autentycznością.

Brak biletów? WTEDY NA POMOC PRZYCHODZI RADIO ESKA

Imię Paweł

Jeszcze dekadę temu wielu uznałoby imię Paweł za zbyt zwyczajne albo niemodne. Dziś Paweł wraca do łask jako imię klasyczne, ponadczasowe i łatwe do noszenia na każdym etapie życia. Dobrze brzmi zarówno u dziecka, jak i u dorosłego mężczyzny, pasuje do różnych osobowości i nie wymaga zdrobnień, by brzmieć naturalnie.

Rodzice coraz częściej doceniają też fakt, że Paweł jest imieniem rozpoznawalnym, ale już nie tak powszechnym jak kiedyś. Dzięki temu łączy w sobie tradycję z pewną świeżością. To właśnie ten balans sprawia, że imiona, które kiedyś uznawano za wstydliwe, dziś wracają w wielkim stylu.

Historia Pawła pokazuje jedno: w świecie imion nic nie ginie na zawsze. Czasem potrzeba tylko kilku lat, by obciach zamienił się w trend, a zapomniane imię znów stało się powodem do dumy.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie