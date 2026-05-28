To imię dla chłopca jeszcze niedawno było obciachem. Dziś wraca do łask

- Moda na imiona jest cykliczna, a to, co jeszcze niedawno uchodziło za niemodne czy wręcz wyśmiewane, dziś zyskuje na popularności, stając się synonimem oryginalności i stylu, co skłania rodziców do poszukiwania inspiracji w dawnych, tradycyjnych nazwach.
- Pewne imię, które przez lata kojarzyło się z minioną epoką i było unikane przez rodziców w obawie przed jego „staroświeckim” brzmieniem, obecnie przeżywa renesans, będąc docenianym za prostotę, mocne brzmienie i głębokie zakorzenienie w tradycji.
- Współczesna atrakcyjność tego typu imion wynika z ich ponadczasowego charakteru, łatwości w noszeniu na każdym etapie życia oraz umiejętności łączenia tradycji ze świeżością, co sprawia, że są one ponownie wybierane przez rodziców.
- Historia powrotu do łask zapomnianych imion pokazuje, że w świecie nazewnictwa nic nie ginie na zawsze, a to, co kiedyś było uznawane za "obciachowe", z biegiem czasu może stać się powodem do dumy i wyznacznikiem nowego trendu.
Jeszcze niedawno to imię kojarzyło się z minioną epoką. Wielu pamięta je z podwórek, szkolnych dzienników i dowcipów, w których pojawiało się jako symbol niemodnego chłopca z lat 80. i 90. Rodzice unikali go, obawiając się, że dziecko będzie obiektem żartów albo że imię zabrzmi zbyt staroświecko. Przez lata niemal zniknęło z rankingów, ustępując miejsca krótkim, nowoczesnym formom.
Popularność imion w Polsce
Dziś jednak coś się zmieniło. Coraz częściej słychać je na placach zabaw, w żłobkach i przedszkolach. Rodzice zaczęli dostrzegać jego zalety: prostotę, mocne brzmienie i wyraźne zakorzenienie w tradycji. To imię przestało być symbolem obciachu, a zaczęło kojarzyć się z pewnością siebie i autentycznością.
Imię Paweł
Jeszcze dekadę temu wielu uznałoby imię Paweł za zbyt zwyczajne albo niemodne. Dziś Paweł wraca do łask jako imię klasyczne, ponadczasowe i łatwe do noszenia na każdym etapie życia. Dobrze brzmi zarówno u dziecka, jak i u dorosłego mężczyzny, pasuje do różnych osobowości i nie wymaga zdrobnień, by brzmieć naturalnie.
Rodzice coraz częściej doceniają też fakt, że Paweł jest imieniem rozpoznawalnym, ale już nie tak powszechnym jak kiedyś. Dzięki temu łączy w sobie tradycję z pewną świeżością. To właśnie ten balans sprawia, że imiona, które kiedyś uznawano za wstydliwe, dziś wracają w wielkim stylu.
Historia Pawła pokazuje jedno: w świecie imion nic nie ginie na zawsze. Czasem potrzeba tylko kilku lat, by obciach zamienił się w trend, a zapomniane imię znów stało się powodem do dumy.
