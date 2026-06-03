Boże Ciało 2026. Znamy bieguny ciepła i zimna na czerwcowy długi weekend

Arkadiusz Iskierka
Arkadiusz Iskierka
2026-06-03 11:07

Czerwcowy długi weekend rozgrzeje emocje wszystkich Polaków planujących odpoczynek na świeżym powietrzu. Najnowsze mapy pogodowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ujawniają różnice temperatur, jakie wystąpią w naszym kraju. Według prognozy IMGW, podczas gdy jedni będą zażywać iście letnich kąpieli słonecznych, inni poczują na własnej skórze wyraźny powiew chłodu.

Gdzie będzie upalnie w Boże Ciało?

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Autor: Katarzyna_Malin/geralt/ Pixabay.com

Pogoda na długi weekend czerwcowy 2026

Początek świętowania w Boże Ciało, czyli w czwartek 4 czerwca, przyniesie bardzo wysokie temperatury w całym kraju, ale to południowy zachód rozbije bank. Prawdziwym biegunem ciepła stanie się wtedy Dolny Śląsk oraz Ziemia Lubuska, gdzie termometry wskażą fantastyczne 26°C. Z kolei najchłodniejszym miejscem na mapie Polski będzie w czwartek pas nadmorski oraz Suwalszczyzna. Tam mieszkańcy i turyści zobaczą na słupkach rtęci od 21°C do 22°C, co wciąż oznacza bardzo przyjemną aurę.

Temperatura w czerwcu 2026 według IMGW

Prawdziwy, pogodowy kontrast i drastyczny podział kraju nadejdzie w piątek 5 czerwca wraz z deszczowym frontem. Tego dnia najgoręcej będzie na parnym południowym wschodzie Polski – w Małopolsce oraz na Podkarpaciu słupki rtęci dobiją do wysokich 24°C. W tym samym czasie przez północno-zachodnie regiony, w tym Pomorze Zachodnie i Wielkopolskę, przetoczy się fala chłodu. Tam termometry zanotują potężne tąpnięcie i wskażą zaledwie 16°C, co oznacza aż 8°C różnicy między regionami.

Stabilizacja pogody i chłodne noce na weekend

Sobota 6 czerwca przyniesie upragnione wyrównanie temperatury w większości województw, choć podział na cieplejsze południe i chłodniejszą północ nadal będzie widoczny. Najwyższe wartości, dochodzące do komfortowych 23°C, odnotujemy w pasie od Wrocławia, przez Śląsk, aż po Kraków. Najniższe temperatury w ciągu dnia ponownie wystąpią wzdłuż linii Bałtyku, gdzie utrzyma się rześkie 16°C. Warto też pamiętać o nocach – najzimniej z soboty na niedzielę będzie w kotlinach górskich, gdzie temperatura spadnie do zaledwie 6°C.

Niedzielny pojedynek na słońce i wysokie temperatury

Wielki finał czerwcówki w niedzielę 7 czerwca przyniesie powszechny powrót pięknego, letniego ciepła do całego kraju. Miano najcieplejszego regionu obronią województwa południowe oraz centralne, gdzie we Wrocławiu, Łodzi czy Rzeszowie termometry wskażą rewelacyjne 23°C do 24°C. Gdzie będzie wtedy najchłodniej? Tradycyjnie na Wybrzeżu, gdzie bliskość morza utrzyma temperaturę na poziomie około 20°C. Będzie to jednak wspaniały, bezchmurny dzień, w którym cała Polska utonie w słońcu.

Quiz. Przysłowia o pogodzie
Pytanie 1 z 10
Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to...
To najspokojniejsza wieś w Polsce. Podlaska perełka jest otoczona lasem

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