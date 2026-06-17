Problem dzików w miastach narasta, a odstrzał blokuje spór o pieniądze. Posłowie żądają zmian

Posłowie alarmują, że dziki coraz śmielej wchodzą na osiedla, tereny rekreacyjne i w pobliże szkół, stwarzając zagrożenie.

Obecne przepisy dotyczące finansowania odstrzału zwierząt są niejasne, co prowadzi do sporów kompetencyjnych i paraliżu działań.

Parlamentarzyści pytają ministerstwo o plany zmian w prawie i stworzenie systemowych rozwiązań narastającego problemu.

Dziki w miastach to już nie wyjątek, a rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa

Grupa posłów, w tym Robert Warwas, Lidia Czechak i Wioletta Maria Kulpa, zwraca uwagę na narastający problem obecności dzików na terenach zurbanizowanych. W swojej interpelacji do ministra klimatu i środowiska wskazują, że zwierzęta te stają się stałym elementem krajobrazu osiedli mieszkaniowych, parków i okolic placówek publicznych.

Zdaniem parlamentarzystów, sytuacja ta generuje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Podkreślają, że obecność dzików prowadzi do niebezpiecznych sytuacji, w tym kolizji drogowych, a także powoduje liczne szkody w infrastrukturze i prywatnym mieniu.

Konkretny przykład bezradności. Spór o pieniądze zablokował odstrzał w gminie Psary

Autorzy interpelacji podkreślają, że samorządy, mimo posiadania narzędzi prawnych, w praktyce są bezradne. Jako dowód przytaczają sytuację z gminy Psary, która w 2024 roku uzyskała decyzję administracyjną pozwalającą na odstrzał redukcyjny 50 dzików.

Jak wskazują posłowie, działania te nie zostały zrealizowane z powodu sporu kompetencyjnego. Według ich informacji, brak porozumienia między starostą będzińskim a wojewodą śląskim w sprawie sfinansowania zadania skutecznie zablokował interwencję. To, zdaniem posłów, pokazuje, że obecne regulacje są niewystarczające i wymagają natychmiastowej zmiany.

Posłowie domagają się konkretów. Jakie zmiany w prawie planuje rząd?

W związku z opisanym problemem posłowie skierowali do resortu klimatu serię pytań. Chcą poznać oficjalne stanowisko ministerstwa w sprawie zasad finansowania odstrzałów redukcyjnych oraz dowiedzieć się, czy prowadzone są analizy dotyczące skali problemu w całym kraju.

Kluczowe pytanie dotyczy jednak przyszłości. Parlamentarzyści dopytują, czy planowane są zmiany legislacyjne, które jednoznacznie wskażą organ odpowiedzialny za płacenie za odstrzał. Pytają również, czy rząd rozważa stworzenie centralnego mechanizmu finansowania takich działań, aby uniknąć podobnych sporów w przyszłości.

Posłowie w swojej interpelacji pytają również o to, jakie działania systemowe planuje rząd w celu ograniczenia zagrożeń wynikających z obecności dzików na terenach zamieszkałych.