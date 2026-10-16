Oszustwo w gminie Brody. 31-latek zatrzymany po wyłudzeniu blisko 60 tysięcy złotych

Wyłudzenie pieniędzy metodą na wnuczka w gminie Brody

13 października 2026 roku na terenie gminy Brody doszło do niebezpiecznego zdarzenia, którego ofiarą padła 84-letnia kobieta. Do seniorki zadzwoniła osoba podająca się za bliskiego, informując o rzekomym wypadku drogowym z udziałem jej wnuczki. Rozmówca przekonywał, że jedynym sposobem na uniknięcie aresztowania przez krewną jest wpłacenie kaucji. Starsza kobieta uwierzyła w tę historię i przygotowała blisko 60 000 złotych. Pieniądze zostały przekazane mężczyźnie, który zgłosił się pod dom poszkodowanej po odbiór gotówki.

Ujęcie obywatelskie podejrzanego o oszustwo

Podejrzenia wzbudził moment, w którym mężczyzna opuszczał posesję z reklamówką w ręku. Zauważył to członek rodziny seniorki, który wraz z kolegą postanowił pojechać za nieznajomym. Po krótkim czasie mężczyźni ujęli 31-latka i przekazali go wezwanym na miejsce policjantom. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany jest mieszkańcem Kalisza. Mundurowi przewieźli go do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie oczekiwał na dalsze czynności procesowe.

Tymczasowy areszt dla 31-letniego mieszkańca Kalisza

W czwartek, 15 października 2026 roku, sprawą zatrzymanego mężczyzny zajął się Sąd Rejonowy w Starachowicach. Po zapoznaniu się z materiałami, sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego. 31-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Dzięki szybkiej reakcji świadków zdarzenia, podejrzany nie uniknął odpowiedzialności za swoje działania. Blisko 60 000 złotych, które seniorka przekazała oszustowi, mogło bezpowrotnie przepaść.

Źródło: Policja.pl