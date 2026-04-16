Biedronka wyprzedaje po 2,99zł! To ostatnie dni tak ogromnej obniżki

W połowie kwietnia nastąpiło wyraźne pogłębienie promocji w sieci Biedronka. Produkty, które wcześniej były już przecenione, doczekały się kolejnej, znacznie większej obniżki. Wcześniejsze ceny mazurków wielkanocnych wahały się od 17,99 zł do 21,99 zł. Wszystko zależało od rodzaju i gramatury. Teraz skala obniżki robi naprawdę ogromne wrażenie.

Promocja na mazurki w Biedronce

Aktualnie mazurki wielkanocne kosztują zaledwie 2,99 zł za sztukę, co oznacza obniżkę sięgającą nawet kilkunastu złotych. To jedna z tych promocji, które pojawiają się rzadko i zwykle trwają bardzo krótko. Sklepy chcą wyczyścić półki po świątecznym asortymencie, dlatego ceny zostały obniżone do minimum. Klienci szybko zauważyli okazję, a produkty w wielu sklepach znikają w błyskawicznym tempie.

Te kwoty robią ogromne wrażenie!

Warto jednak pamiętać o jednym ważnym szczególe. Mazurki objęte promocją mają termin przydatności do 21 kwietnia 2026 roku, co oznacza, że należy je spożyć w najbliższym czasie. Dla wielu osób nie jest to problem, zwłaszcza przy tak niskiej cenie. Co istotne, sieć nie wprowadziła żadnego limitu. Można wziąć dowolną liczbę sztuk, o ile są dostępne na półce. To sprawia, że promocja przyciąga nie tylko osoby szukające słodkiej przekąski, ale też tych, którzy chcą zrobić zapas lub wykorzystać okazję cenową do maksimum. Jeśli ktoś poluje na prawdziwą wyprzedaż, to są ostatnie dni, by z niej skorzystać.

