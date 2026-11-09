Rozbój w Jelczu-Laskowicach. 29-latek trafił do aresztu, 25-latka pod dozorem policji

Rozbój w Jelczu-Laskowicach. 37-latek został zaatakowany

Jak ustalili policjanci, 29-letni mężczyzna i 25-letnia kobieta działali wspólnie i w porozumieniu. Z ustaleń policji wynika, że napastnicy kopali 37-latka po całym ciele, w tym w klatkę piersiową i głowę. Mieli również zadać mu kilka ciosów w twarz. Następnie zabrali poszkodowanemu wartościowe przedmioty, które miał przy sobie.

Podejrzani zatrzymani po rozboju w Jelczu-Laskowicach

Policjanci ustalili osoby podejrzewane o udział w przestępstwie i zatrzymali je 5 listopada 2026 roku. Do zatrzymania doszło w jednym z mieszkań. 29-latek i 25-latka trafili do policyjnej celi. W trakcie czynności funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie.

29-latek aresztowany na trzy miesiące. Policja nadal wyjaśnia sprawę

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 29-latka tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. 25-latka została objęta dozorem policji. Policjanci nadal badają okoliczności zdarzenia i ustalają motyw działania podejrzanych.

Źródło: Policja.pl