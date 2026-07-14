Polska edycja światowego hitu „Pokochaj lub sprzedaj” w Super Polsat Trwa casting do programu

„Pokochaj lub sprzedaj” - na czym polega program?

W każdym odcinku widzowie poznają nowych bohaterów, którzy stoją przed ważną życiową decyzją. Z jednej strony architekt przygotuje remont dopasowany do ich potrzeb, stylu życia i możliwości finansowych. Z drugiej agent nieruchomości pokaże im domy i mieszkania, które mogą okazać się lepszą alternatywą niż pozostanie w obecnym miejscu.

Z każdym etapem remontu i każdą kolejną prezentowaną nieruchomością wybór stanie się coraz trudniejszy. Ostateczna decyzja zapadnie dopiero wtedy, gdy uczestnicy zobaczą efekt końcowy metamorfozy swojego domu lub mieszkania. Dopiero wtedy okaże się, czy zdecydują się zostać i na nowo pokochają swoje lokum, czy wybiorą przeprowadzkę do nieruchomości znalezionej przez agenta.

Światowy format trafi do Polski

„Pokochaj lub sprzedaj” to format, który doczekał się już ponad 40 lokalnych edycji na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Australii i Kanadzie. Polska wersja programu zadebiutuje na antenie Super Polsat.

Trwa casting do programu

Produkcja rozpoczęła już poszukiwania uczestników. Zgłoszenia można wysyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie programu oraz na oficjalnych profilach Polsatu i Super Polsat https://www.polsat.pl/casting/pokochaj-lub-sprzedaj/Do udziału zapraszane są pary i rodziny, które planują zmiany w swoim domu lub mieszkaniu, dysponują budżetem na remont lub zakup nowej nieruchomości, ale wciąż nie wiedzą, którą z tych dróg wybrać.