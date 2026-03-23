Zmiany w emisji Na Wspólnej. Wiemy, kiedy stacja pokaże nowy odcinek

Brak 4190 odcinka "Na Wspólnej" w świąteczny poniedziałek

Miłośnicy losów mieszkańców słynnej warszawskiej ulicy muszą pogodzić się z chwilową przerwą w dostępie do nowych historii. Dokładnie w poniedziałek 6 kwietnia 2026 roku o stałej porze, czyli o godzinie 20.15, stacja TVN nie wyemituje 4190 odsłony tego popularnego formatu. Sytuacja wydaje się o tyle intrygująca, że telewizyjna Dwójka w tym samym paśmie zaprezentuje swoim widzom nową część "Barw szczęścia". Jednocześnie nadawca publiczny zrezygnuje z pokazania kolejnych losów bohaterów produkcji "M jak miłość" oraz "Na sygnale".

Władze komercyjnej telewizji miały jednak bardzo konkretny powód do podjęcia takich kroków programowych. Przedstawiciele stacji z Wiertniczej zdecydowali się na gruntowną modyfikację wieczornej oferty, całkowicie usuwając z niej swój codzienny format. Tego dnia stacja TVN dostosowała swój harmonogram do kalendarza, podążając podobną ścieżką co konkurencyjna TVP2.

10

Hrabia Monte Cristo zastąpi "Na Wspólnej" w wielkanocnej ramówce

Bezpośrednią przyczyną braku wieczornego pasma serialowego 6 kwietnia 2026 roku są obchody Poniedziałku Wielkanocnego. Szefostwo kanału uznało ten czas za idealny moment na zaprezentowanie długiej formy fabularnej. Zamiast obyczajowych perypetii, już o godzinie 19.45 na ekranach zagości widowiskowy film przygodowy zatytułowany "Hrabia Monte Cristo". Seans potrwa niemal do północy, kończąc się o 23.30, co całkowicie wyklucza punktualne nadanie stałego punktu programu.

Podobną strategię na świąteczny wieczór obrała również konkurencja z Woronicza. Zamiast standardowych odcinków ratowników medycznych i rodziny Mostowiaków, na antenie TVP2 rządzić będzie repertuar czysto filmowy. Tym samym prywatny nadawca wdrożył identyczny plan działania co telewizja publiczna, skupiając się na świątecznej rozrywce pełnometrażowej.

Przerwa w emisji potrwa na szczęście niezwykle krótko, co powinno uspokoić zaniepokojonych sympatyków produkcji. Telewizyjna premiera brakującego 4190 epizodu odbędzie się już we wtorek 7 kwietnia 2026 roku. Zostanie on zaprezentowany o tradycyjnej, doskonale znanej wszystkim porze.

Osoby spragnione natychmiastowego poznania dalszych losów bohaterów mają do dyspozycji alternatywne rozwiązanie w postaci serwisu streamingowego Player.pl. Obejrzenie przedpremierowego materiału w internecie wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty. Pozostali wielbiciele obyczajowego cyklu muszą poczekać na bezpłatną telewizyjną emisję, która dostarczy im wielu niezapomnianych wrażeń.

Reszta świątecznego tygodnia upłynie już pod znakiem rutynowego harmonogramu nadawania nowych epizodów. Począwszy od następnego tygodnia, telenowela powróci do swojego standardowego rytmu, oferując widzom spotkania od poniedziałku do czwartku. Opisywana modyfikacja ma charakter incydentalny i wynika wyłącznie z celebracji świąt wielkanocnych.