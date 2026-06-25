"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 326

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły mnóstwo istotnych zmian i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ferit przygotował dla Seyran ślub niespodziankę, a w tym samym czasie Halis wyraził oficjalną zgodę na adopcję dziecka. Z kolei Karam trafił do szpitala psychiatrycznego, skąd jednak udało mu się potajemnie nawiązać kontakt ze swoimi ludźmi. Abidin szybko zareagował na tę sytuację i przestrzegł lekarza, że pacjent jedynie symuluje swoją chorobę. Cała rodzina zauważyła również, że Cengiz i Ifakat bardzo zbliżyli się do siebie. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 326 - streszczenie

Ferit i Seyran odwiedzają specjalny ośrodek, w którym ich uwagę przykuwa czteroletnia Zehra. Para niemal natychmiast podejmuje decyzję o chęci adopcji dziewczynki, co ma stać się nowym, radosnym etapem w ich skomplikowanej relacji. Sytuacja staje się jednak problematyczna, gdy na jaw wychodzi fakt, że dziecko wciąż posiada biologiczną matkę. W tle tych wydarzeń Karam kontynuuje swoje groźby pod adresem całej rodziny Korhanów, wprowadzając nerwową atmosferę. Ferit nabiera przekonania, że ktoś z domowników potajemnie współpracuje z wrogiem i przekazuje mu poufne informacje z wnętrza rezydencji. Równolegle Ifakat postanawia zadbać o swoje życie towarzyskie i udaje się na zaplanowaną randkę z Cengizem. Odcinek kończy się w momencie, gdy Seyran niespodziewanie trafia pod opiekę lekarzy w szpitalu.

"Złoty chłopak" odc. 326 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwój wydarzeń w najnowszym sezonie tej popularnej produkcji. Serial regularnie pojawia się w ramówce polskiej telewizji publicznej, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców zainteresowanych losami rodziny Korhanów. Warto zapisać sobie datę premiery tego konkretnego epizodu, aby nie przegapić istotnych zwrotów akcji w życiu głównych bohaterów. Premierowa emisja 326. odcinka serialu "Złoty chłopak" odbędzie się 3 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 14:00.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to opowieść o tym, jak małżeństwo z przymusu może przerodzić się w głębokie i pełne poświęceń uczucie. Losy Ferita i Seyran pokazują, jak trudno jest walczyć o własne marzenia w cieniu surowych rodzinnych zasad i wszechobecnych intryg. Choć para przeszła już wiele trudnych chwil i obecnie stara się układać życie na nowych zasadach, ich więź wciąż pozostaje niezwykle silna. Jeśli szukacie historii o buncie przeciwko tradycji, wielkich pieniądzach i mrocznych sekretach potężnego rodu, ten tytuł z pewnością was nie zawiedzie. W serialu występują:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Şerif Sezer (jako Hattuç Şanlı)

Gülçin Santırcıoğlu (jako İfakat Korhan)

Emre Altuğ (jako Orhan Korhan)

Gözde Kansu (jako Gülsün Korhan)

Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)