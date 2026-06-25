"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 326

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły mnóstwo istotnych zmian i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ferit przygotował dla Seyran ślub niespodziankę, a w tym samym czasie Halis wyraził oficjalną zgodę na adopcję dziecka. Z kolei Karam trafił do szpitala psychiatrycznego, skąd jednak udało mu się potajemnie nawiązać kontakt ze swoimi ludźmi. Abidin szybko zareagował na tę sytuację i przestrzegł lekarza, że pacjent jedynie symuluje swoją chorobę. Cała rodzina zauważyła również, że Cengiz i Ifakat bardzo zbliżyli się do siebie. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Złoty chłopak" odc. 326 - streszczenie
Ferit i Seyran odwiedzają specjalny ośrodek, w którym ich uwagę przykuwa czteroletnia Zehra. Para niemal natychmiast podejmuje decyzję o chęci adopcji dziewczynki, co ma stać się nowym, radosnym etapem w ich skomplikowanej relacji. Sytuacja staje się jednak problematyczna, gdy na jaw wychodzi fakt, że dziecko wciąż posiada biologiczną matkę. W tle tych wydarzeń Karam kontynuuje swoje groźby pod adresem całej rodziny Korhanów, wprowadzając nerwową atmosferę. Ferit nabiera przekonania, że ktoś z domowników potajemnie współpracuje z wrogiem i przekazuje mu poufne informacje z wnętrza rezydencji. Równolegle Ifakat postanawia zadbać o swoje życie towarzyskie i udaje się na zaplanowaną randkę z Cengizem. Odcinek kończy się w momencie, gdy Seyran niespodziewanie trafia pod opiekę lekarzy w szpitalu.
"Złoty chłopak" odc. 326 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwój wydarzeń w najnowszym sezonie tej popularnej produkcji. Serial regularnie pojawia się w ramówce polskiej telewizji publicznej, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców zainteresowanych losami rodziny Korhanów. Warto zapisać sobie datę premiery tego konkretnego epizodu, aby nie przegapić istotnych zwrotów akcji w życiu głównych bohaterów. Premierowa emisja 326. odcinka serialu "Złoty chłopak" odbędzie się 3 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 14:00.
"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada
Ta turecka produkcja to opowieść o tym, jak małżeństwo z przymusu może przerodzić się w głębokie i pełne poświęceń uczucie. Losy Ferita i Seyran pokazują, jak trudno jest walczyć o własne marzenia w cieniu surowych rodzinnych zasad i wszechobecnych intryg. Choć para przeszła już wiele trudnych chwil i obecnie stara się układać życie na nowych zasadach, ich więź wciąż pozostaje niezwykle silna. Jeśli szukacie historii o buncie przeciwko tradycji, wielkich pieniądzach i mrocznych sekretach potężnego rodu, ten tytuł z pewnością was nie zawiedzie. W serialu występują:
- Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)
- Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)
- Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)
- Şerif Sezer (jako Hattuç Şanlı)
- Gülçin Santırcıoğlu (jako İfakat Korhan)
- Emre Altuğ (jako Orhan Korhan)
- Gözde Kansu (jako Gülsün Korhan)
- Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)