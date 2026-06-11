"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 316

Wydarzenia w ostatnim odcinku serialu "Złoty chłopak" mocno wstrząsnęły fundamentami świata rodziny Korhanów. Suna opuściła areszt po tym, jak Szefika niespodziewanie zmieniła swoje zeznania, a Sadik przyznał się do zamordowania Aysen. Ferit jednak nie uwierzył w te rewelacje i zaczął podejrzewać, że mężczyzna jedynie chroni Wielką Panią przed odpowiedzialnością. Choć Suna musiała wrócić do rezydencji, to główny bohater wraz z Abidinem wylądowali za kratkami po bójce, która była częścią ich tajnego planu dotarcia do prawdy o śmierci dziewczyny. Warto zatem sprawdzić, jakie jeszcze sekrety wyjdą na jaw w nadchodzącej odsłonie tej skomplikowanej historii.

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"Złoty chłopak" odc. 316 - streszczenie

Suna podejmuje zdecydowaną próbę pozostania u boku swojej rodziny, ale jej plany zostają pokrzyżowane przez Wielką Panią. Kobieta przywołuje zapisy zawartej wcześniej umowy i zmusza Sunę do natychmiastowego powrotu do rezydencji. W międzyczasie Abidin stwarza pozory, że chce chronić Sadika, choć sytuację utrudnia nieufny Ferit. Mężczyzna wywiera na Sadiku dużą presję, podejrzewając, że ten ukrywa przed nim prawdziwe intencje Wielkiej Pani. Z kolei Czengiz przekazuje Orhanowi i Kazimowi zaskakujące wieści o tym, że obecne wydarzenia są częścią tajnej operacji zorganizowanej przez Halisa oraz prokuratora. Widząc narastające zagrożenie, Kazim i Esme przygotowują się do wejścia na teren posiadłości, aby osobiście zadbać o bezpieczeństwo Suny.

"Złoty chłopak" odc. 316 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Telewizja Polska kontynuuje emisję popularnej produkcji, przyciągając przed ekrany rzesze wiernych fanów tureckich historii. Widzowie nie muszą długo czekać na rozwiązanie wątków dotyczących rodziny Korhanów. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce stacji publicznej zgodnie z planem w godzinach popołudniowych. "Złoty chłopak" odc. 316 zostanie wyemitowany 19 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie kanału TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

"Złoty chłopak" to turecka opowieść, która zaczęła się od wymuszonego ślubu krnąbrnego dziedzica fortuny z dziewczyną pragnącą niezależności. Przez lata obserwowaliśmy, jak ich trudna relacja pełna kłótni i zazdrości przeradzała się w silne uczucie, mimo licznych przeszkód stawianych przez konserwatywne rodziny. Choć po przeskoku czasowym Seyran i Ferit próbują na nowo układać sobie życie osobno, dawne wspomnienia wciąż nie pozwalają im o sobie zapomnieć. Serial przyciąga uwagę nie tylko zawiłą fabułą, ale także wyrazistymi postaciami, które budują ten niepowtarzalny klimat. W serialu występują:

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

(jako Seyran Şanlı) Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

(jako Ferit Korhan) Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

(jako Suna Şanlı) Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

(jako Halis Korhan) Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)

(jako Kazim Şanlı) Gözde Kansu (jako Gülsün Korhan)

(jako Gülsün Korhan) Ersin Arıcı (jako Abidin)