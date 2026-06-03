"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 310

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" wywołały spore poruszenie i mocno skomplikowały relacje między bohaterami. Wszystko zaczęło się od Ferita, który chcąc wesprzeć Esme i Seyran, namówił Gulgun na powrót do pracy w restauracji. Atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, gdy Suna powierzyła siostrze tajemnicę o zamiarze usunięcia ciąży, co skłoniło Abidina do zaplanowania porwania, aby chronić nienarodzone dziecko. Ferit dokonał również zaskakującego odkrycia, że Halis przekazał mu udziały w firmie. Suna po powrocie do rezydencji Abidina musiała natomiast zmierzyć się z szantażem ze strony Aysen, a ich gwałtowny spór doprowadził do wypadku, w którym Aysen spadła ze schodów. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 310 - streszczenie

Wielka Pani robi wszystko, co w jej mocy, aby prawda o upadku Aysen ze schodów nie dotarła do funkcjonariuszy policji. Kobieta obawia się, że Suna mogłaby zostać uznana za winną tego zdarzenia, dlatego stara się zatuszować wszelkie ślady mogące prowadzić do odkrycia prawdy. Tymczasem Suna wraz z Abidinem przewożą ranną do placówki medycznej, licząc na jej szybki powrót do zdrowia. Suna planuje definitywnie zamknąć za sobą mroczną przeszłość i skupić się na budowaniu spokojnej przyszłości z mężem oraz ich dzieckiem. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy Aysen odzyskuje przytomność i wyznaje Abidinowi, że to właśnie Suna była sprawczynią jej wypadku. Mimo to, dziewczyna decyduje się nie zgłaszać tego faktu nikomu innemu, ponieważ zamierza samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość.

"Złoty chłopak" odc. 310 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy losów rodziny Korhanów z niecierpliwością czekają na każdą nową scenę, która przybliży ich do finału tej skomplikowanej opowieści. Każdy kolejny dzień przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące relacji między postaciami mieszkającymi w stambulskiej rezydencji. Warto zapisać sobie datę i godzinę premiery, aby móc śledzić rozwój wypadków bez żadnych opóźnień. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 14:00.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ta turecka opowieść o burzliwym związku Ferita i Seyran od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych losami wpływowych jubilerów. Początkowy układ oparty na przymusowym ślubie z czasem przerodził się w relację pełną wzlotów i upadków, w której pieniądze oraz rodzinny honor odgrywają najważniejszą rolę. Choć obecnie bohaterowie próbują układać sobie życie osobno po przeskoku czasowym, ich wspólna, toksyczna przeszłość ciągle o sobie przypomina. Produkcja słynie z dynamicznej akcji oraz wyrazistych postaci, które muszą wybierać między własnymi marzeniami a presją otoczenia. W serialu występują:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

Ersin Arıcı (jako Abidin)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)