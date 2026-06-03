"Panna młoda": streszczenie odcinka 120

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" mocno namieszały w relacjach między bohaterami, którzy musieli zmierzyć się z kolejnymi intrygami i osobistymi dylematami. Derya usilnie namawiała Hancer na zajście w ciążę i przekonywała, że dziecko scementuje jej związek, choć sama nie potrafiła ukryć zazdrości na widok ubranek kupionych przez Cihana. W międzyczasie Melih z dużą determinacją rozpoczął poszukiwania idealnej kandydatki na żonę, ponieważ chciał się wreszcie ustatkować i zmienić dotychczasowy tryb życia. Tayyar przeszedł do czynów i zrealizował swój mroczny plan, a atmosfera w domu pogorszyła się jeszcze bardziej przez następną, wyjątkowo ostrą kłótnię Hancer i Beyzy. Wszystkie te napięcia sprawiły, że sytuacja w rodzinie stała się niezwykle trudna i skomplikowana. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 120 - streszczenie

W nadchodzącej odsłonie serialu Beyza coraz skuteczniej dąży do odbudowania zażyłości z Cihanem, starając się być jak najbliżej niego. Jednocześnie Melih postanawia celowo wywołać zazdrość u Sinem, dając jej do zrozumienia, że nie zamierza w nieskończoność czekać na jej zainteresowanie. W tym samym czasie Derya odbywa poważną rozmowę z Hancer, próbując nakłonić ją do zachowania spokoju i zapanowania nad gwałtownymi emocjami. Sytuacja w domu staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy Cihan i Beyza zaczynają wspólnie urządzać pokój dla dziecka. Robią to w ścisłej tajemnicy przed pozostałymi mieszkańcami rezydencji, co generuje atmosferę pełną niedomówień i ukrytych zamiarów.

"Panna młoda" odc. 120 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami bohaterów powinny zarezerwować czas w popołudniowej ramówce. Telewizja Polska dba o to, by każda nowa odsłona tej historii trafiała do odbiorców o stałej, przewidywalnej porze. To dobra okazja, by śledzić rozwój skomplikowanych relacji rodzinnych w tej popularnej produkcji. Odcinek numer 120 zostanie wyemitowany 11 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to gratka dla wszystkich, którzy lubią historie o wielkiej miłości rodzącej się wbrew trudnym okolicznościom i rodzinnym intrygom. Główna bohaterka, Hancer, trafia do świata pełnego luksusu, ale i niechęci ze strony bliskich Cihana, z którym bierze ślub ze względu na trudną sytuację życiową. Choć ich relacja zaczęła się od układu, szybko okazuje się, że prawdziwe uczucie potrafi pokonać nawet najbardziej przebiegłe plany Mukadder czy Beyzy. To opowieść o poświęceniu dla rodziny i walce o własne szczęście w surowym świecie tradycji. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)