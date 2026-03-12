„Złoty chłopak” sezon 3 - tych aktorów zabraknie w nowych odcinkach serialu!

„Złoty chłopak” gościł na antenie Telewizji Polskiej od sierpnia 2023 do września 2024 roku. Przez te wszystkie miesiące widzowie z zainteresowaniem śledzili kolejne perypetie Seyran i Ferita i liczyli na to, że ich historia zakończy się szczęśliwie. Niestety jak do tej pory, zarówno pierwszy, jak i drugi sezon produkcji miał niezwykle emocjonujące finały. W ostatnim odcinku pierwszego sezonu zagrożone było życie Ferita, który został postrzelony przez Tarika. Wówczas Seyran była pewna, że na zawsze utraciła miłość życia. W drugim sezonie natomiast to Ferit był przerażony, kiedy zobaczył, jak Seyran pada nieprzytomna na ziemię. Suna poinformowała go, że Seyran jest śmiertelnie chora i umiera… Po finale drugiej odsłony „Złotego chłopaka” widzowie zaczęli zastanawiać się, co wydarzy się w trzecim sezonie tureckiego hitu i co dalej z Seyran. Przychodzimy z odpowiedzią!

„Złoty chłopak” sezon 3 - tych aktorów zabraknie w nowych odcinkach

W trzecim sezonie widzowie dowiedzą się, że Seyran zakończyła już leczenie i jest w pełni zdrowa. Niestety szybko przekonają się o tym, że główni bohaterowie nie są już razem. Okazuje się, że Seyran podczas leczenia stale odtrącała Ferita, ponieważ wiedziała, że nie może mu dać tego, czego najmocniej pragnie, czyli dziecka. Ciągłe kłótnie sprawiły, że Ferit zaczął podejrzewać, że Seyran już go nie kocha. Ich drogi się rozeszły, a oni znaleźli ukojenie w ramionach kogoś innego. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.

W trzecim sezonie zabraknie niektórych postaci, które w drugim sezonie często gościły w naszych domach. Mowa tu o Pelin oraz o Kayi, którzy nie pojawią się już w nowych odcinkach „Złotego chłopaka”. Wiadomo już, że Suna znajdzie szczęście w ramionach Abidina. Czy bohaterowie nareszcie będą szczęśliwi? O tym przekonamy się w trzecim sezonie serialu.