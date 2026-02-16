"Dziedzictwo", odcinek 841: Yaman szuka Trucizny, nieświadomy, że wróg bacznie go obserwuje

Fani serialu "Dziedzictwo" z pewnością z zapartym tchem śledzili ostatnie wydarzenia, które przyniosły zarówno wzruszające wyznania, jak i mroczne wspomnienia. Ferit, targany wewnętrzną burzą, rzucił się w wir niebezpieczeństwa i w pojedynkę rozprawił się z groźnymi przestępcami. Zaniepokojona Ayse odnalazła go nad jeziorem, gdzie w końcu usłyszała bolesne, ale szczere wyznanie, że wciąż bardzo ją kocha. W tym samym czasie w rezydencji, widok szczęśliwej rodziny Yamana obudził w Truciźnie demony przeszłości, przypominając mu o mordzie na własnych bliskich. Ogarnięty żądzą zemsty obwinił za wszystko Yamana, a dręczące Nanę koszmary tylko dopełniły obrazu gęstniejącej atmosfery. Z tak potężnym ładunkiem emocjonalnym, co przyniesie kolejny dzień w świecie bohaterów?

"Dziedzictwo" odc. 841 - streszczenie

Yaman kontynuuje poszukiwania kolejnych tropów, które mają go doprowadzić do Trucizny, nie zdając sobie sprawy, że jest przez niego bacznie obserwowany. Dziwne zachowanie gościa zaczyna wzbudzać niepokój Nany. W tym czasie Ferit i Ayse spędzają romantyczne chwile nad jeziorem, oboje marząc, by ten moment trwał jak najdłużej. Ayse decyduje się nawet na udawanie zawrotów głowy, aby opóźnić ich powrót i odsunąć w czasie nieuchronne rozstanie. Na wieść o tym, że są razem, Koray wpada w szał, jednak uspokaja go myśl o zbliżającym się ślubie z Ayse i wspólnym wyjeździe do Eskisehir. Przy okazji załatwia też sprawę z szantażującym go bratem hakerem, a Volkan niespodziewanie zrywa z Nese, nie podając jej żadnego powodu swojej decyzji.

"Dziedzictwo" odc. 841 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nowe intrygi, romantyczne uniesienia i dramatyczne zwroty akcji sprawiają, że każdy kolejny epizod przyciąga przed ekrany rzesze widzów. Zastanawiacie się, kiedy będzie można obejrzeć najnowszy odcinek? Emisja 841. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to prawdziwa gratka dla miłośników tureckich seriali, pełna miłości, rodzinnych sekretów i wzruszających momentów. Historia, która zaczęła się od opieki nad małym Yusufem i skomplikowanej relacji Seher oraz Yamana, z czasem ewoluowała w opowieść o stracie i poszukiwaniu nowego szczęścia. Chociaż fani musieli pożegnać się z niektórymi bohaterami, serial wciąż potrafi zaskoczyć nowymi wątkami, takimi jak chociażby relacja Nany i Poyraza, co sprawia, że od lat trzyma w napięciu. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)