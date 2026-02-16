"Panna młoda", odcinek 29: Yonca decyduje się na zdradę i wyjawia sekret Beyzy

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Panna młoda" bez wątpienia podniósł ciśnienie niejednemu fanowi, serwując kolejną porcję skomplikowanych relacji i napiętych sytuacji. Wszystko zaczęło się od pozornie drobnego zdarzenia, w którym Hancer zraniła się w palec, a Cihan pospieszył jej z pomocą. Spokój nie trwał jednak długo, gdyż wizyta Deryi u szwagierki po kartę płatniczą przerodziła się w burzliwą konfrontację z Mukadder. Jakby tego było mało, byliśmy również świadkami kolejnego spięcia między Cihanem a Hancer, co tylko zaogniło ich i tak skomplikowaną relację. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma napięciami w powietrzu, więc co przyniesie kolejna odsłona tej historii?
"Panna młoda" odc. 29 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Derya z satysfakcją przyjmuje pieniądze od Mukadder, co może zwiastować jej dalsze, niejasne intencje. W międzyczasie Beyza, nie ustając w swoich knowaniach, podsuwa Hancer podstępny pomysł, który ma na celu skomplikowanie jej życia. Przytłoczony problemami Cihan szuka ukojenia, odwiedzając grób brata i zwierzając mu się ze swoich trosk. Punktem kulminacyjnym będzie jednak zachowanie Yoncy, która postanawia zdradzić Mukadder i Nusretowi sekret skrywany przez Beyzę. To wyznanie z pewnością wywoła prawdziwą burzę w rezydencji.
"Panna młoda" odc. 29 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu "Panna młoda" z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń, a najbliższy epizod zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Widzowie mogą spodziewać się kolejnych zwrotów akcji i intryg, które wstrząsną życiem głównych bohaterów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnej dawki wzruszeń. Premierowa emisja 29. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w poniedziałek, 23 lutego 2026, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to poruszająca opowieść o losach Hancer, sieroty, która dla ratowania chorego brata zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, dziedzicem zamożnej rodziny. Ich początkowo czysto biznesowy układ, pełen rodzinnych tajemnic i intryg, niespodziewanie przeradza się w głębokie uczucie. Widzowie z zapartym tchem śledzą, jak para musi walczyć o swoją miłość, stawiając czoła przeciwnościom losu. To historia, która udowadnia, że prawdziwe uczucie jest w stanie pokonać każdą przeszkodę. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Cenay Türksever (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)