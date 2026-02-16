"Panna młoda", odcinek 29: Yonca decyduje się na zdradę i wyjawia sekret Beyzy

Poprzedni odcinek serialu "Panna młoda" bez wątpienia podniósł ciśnienie niejednemu fanowi, serwując kolejną porcję skomplikowanych relacji i napiętych sytuacji. Wszystko zaczęło się od pozornie drobnego zdarzenia, w którym Hancer zraniła się w palec, a Cihan pospieszył jej z pomocą. Spokój nie trwał jednak długo, gdyż wizyta Deryi u szwagierki po kartę płatniczą przerodziła się w burzliwą konfrontację z Mukadder. Jakby tego było mało, byliśmy również świadkami kolejnego spięcia między Cihanem a Hancer, co tylko zaogniło ich i tak skomplikowaną relację. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma napięciami w powietrzu, więc co przyniesie kolejna odsłona tej historii?

"Panna młoda" odc. 29 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Derya z satysfakcją przyjmuje pieniądze od Mukadder, co może zwiastować jej dalsze, niejasne intencje. W międzyczasie Beyza, nie ustając w swoich knowaniach, podsuwa Hancer podstępny pomysł, który ma na celu skomplikowanie jej życia. Przytłoczony problemami Cihan szuka ukojenia, odwiedzając grób brata i zwierzając mu się ze swoich trosk. Punktem kulminacyjnym będzie jednak zachowanie Yoncy, która postanawia zdradzić Mukadder i Nusretowi sekret skrywany przez Beyzę. To wyznanie z pewnością wywoła prawdziwą burzę w rezydencji.

"Panna młoda" odc. 29 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Panna młoda" z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń, a najbliższy epizod zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Widzowie mogą spodziewać się kolejnych zwrotów akcji i intryg, które wstrząsną życiem głównych bohaterów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnej dawki wzruszeń. Premierowa emisja 29. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w poniedziałek, 23 lutego 2026, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to poruszająca opowieść o losach Hancer, sieroty, która dla ratowania chorego brata zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, dziedzicem zamożnej rodziny. Ich początkowo czysto biznesowy układ, pełen rodzinnych tajemnic i intryg, niespodziewanie przeradza się w głębokie uczucie. Widzowie z zapartym tchem śledzą, jak para musi walczyć o swoją miłość, stawiając czoła przeciwnościom losu. To historia, która udowadnia, że prawdziwe uczucie jest w stanie pokonać każdą przeszkodę. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)