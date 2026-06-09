W poprzednim odcinku (307) lekarzom udało się uratować Sunę, która odzyskała przytomność w szpitalu. Z powodu potwornego stresu Esme straciła nienarodzone dziecko, co całkowicie załamało rodzinę. Halis próbował powstrzymać ogarniętego żądzą zemsty Ferita, tłumacząc mu, że najważniejsze jest bezpieczeństwo bliskich, a nie walka. Tymczasem Ifakat planowała odzyskać swoje rzeczy z rezydencji, a Abidin szukał sposobu na spotkanie z żoną.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Złoty chłopak” odc. 308: Esme opuszcza rezydencję po stracie ciąży

Esme, Kazim oraz osłabiona Suna po wypisie ze szpitala oficjalnie przenoszą się do skromnego domu Gulgun, where wspólnie z resztą bliskich próbują desperacko odnaleźć się w nowej rzeczywistości po fali bolesnych strat materialnych i osobistych.

„Złoty chłopak” odc. 308: Abidin robi wszystko by odzyskać Sunę

Zakochany Abidin robi wszystko, co w jego mocy, by zdobyć upragnione wybaczenie ze strony Suny i składa jej poruszającą obietnicę, że pragnie wspólnie z nią wychować ich nienarodzone dziecko z dala od mafijnych porachunków.

„Złoty chłopak” odc. 308:Aysen knuje przeciwko Wielkiej Pani

Manipulująca faktami Aysen stawia się przed obliczem potężnej Wielkiej Pani, prosząc ją o stałe zatrudnienie i jednocześnie fałszywie deklarując absolutną lojalność wobec jej klanu, choć w rzeczywistości chce pozostać blisko Abidina.

„Złoty chłopak” odc. 308: Seyran wkracza na drogę przestępstwa

Tymczasem wstrząśnięty Ferit odkrywa, że Seyran niespodziewanie zniknęła i wspólnie z wyrachowaną Ifakat ukartowała ryzykowną konfrontację, podczas której Seyran z pistoletem w ręku grozi Wielkiej Pani, żąda od niej potwornego wyboru między synami, po czym z zimną krwią oddaje strzał i rani bezwzględną rywalkę.

5

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 9 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 308 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet