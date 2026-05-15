W poprzednim odcinku (295) Ferit wrócił do rezydencji i przyznał się, że stracił trop prowadzący do diamentów. Seyran wyznała Halisowi, że Suna i Ferit potajemnie zastawili dom, co wywołało jego gniew. Abidin poczuł się zdradzony przez żonę. W obliczu rodzinnego kryzysu i problemów firmy Seyran przejęła stery w holdingu, a Ferit nie zrezygnował z poszukiwań Naciego, licząc na odzyskanie diamentów.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 296

Feritowi udaje się w końcu przycisnąć do muru ochroniarza, który brał udział w spisku, i wydobyć z niego nazwisko osoby odpowiedzialnej za podmianę kamieni na fałszywki. Równolegle w rezydencji wybucha kolejny skandal, gdy Gulgun z triumfem ogłasza wszystkim, że dziecko Betul nie ma nic wspólnego z krwią Korhanów, co ostatecznie kompromituje kochankę Orhana i zmienia układ sił w domu.

Halis, widząc determinację i kompetencje Seyran, oficjalnie składa na jej barki odpowiedzialność za przyszłość rodziny, co doprowadza do bolesnej kłótni między nią a Feritem, który czuje się odtrącony przez żonę trzymającą stronę dziadka. Aby sfinalizować sprawę hipoteki i spotkać się z Wielką Panią, Seyran podejmuje ryzykowną decyzję o rezygnacji z kolejnej wizyty lekarskiej, stawiając interesy Korhanów ponad własną walkę o powrót do zdrowia.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 22 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 296 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet