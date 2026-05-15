W poprzednim odcinku (295) Ferit wrócił do rezydencji i przyznał się, że stracił trop prowadzący do diamentów. Seyran wyznała Halisowi, że Suna i Ferit potajemnie zastawili dom, co wywołało jego gniew. Abidin poczuł się zdradzony przez żonę. W obliczu rodzinnego kryzysu i problemów firmy Seyran przejęła stery w holdingu, a Ferit nie zrezygnował z poszukiwań Naciego, licząc na odzyskanie diamentów.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 296
Feritowi udaje się w końcu przycisnąć do muru ochroniarza, który brał udział w spisku, i wydobyć z niego nazwisko osoby odpowiedzialnej za podmianę kamieni na fałszywki. Równolegle w rezydencji wybucha kolejny skandal, gdy Gulgun z triumfem ogłasza wszystkim, że dziecko Betul nie ma nic wspólnego z krwią Korhanów, co ostatecznie kompromituje kochankę Orhana i zmienia układ sił w domu.
Halis, widząc determinację i kompetencje Seyran, oficjalnie składa na jej barki odpowiedzialność za przyszłość rodziny, co doprowadza do bolesnej kłótni między nią a Feritem, który czuje się odtrącony przez żonę trzymającą stronę dziadka. Aby sfinalizować sprawę hipoteki i spotkać się z Wielką Panią, Seyran podejmuje ryzykowną decyzję o rezygnacji z kolejnej wizyty lekarskiej, stawiając interesy Korhanów ponad własną walkę o powrót do zdrowia.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 22 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 296 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet