Złoty chłopak, odcinek 296: Seyran rezygnuje z leczenia, by ratować interesy Korhanów [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-15 16:00

Ferit odnajduje ochroniarza, który wyznaje prawdę o podmianie kamieni, a Gulgun publicznie demaskuje Betul, udowadniając, że Orhan nie jest ojcem jej dziecka. W rezydencji dochodzi do ostrego spięcia między Seyran i Feritem, gdy ten zarzuca żonie zdradę jego interesów na rzecz Halisa. Tymczasem Seyran, obarczona przez dziadka misją ratowania firmy, decyduje się przełożyć leczenie. Zobacz w piątek, 22 maja. Zapraszamy do śledzenia naszych streszczeń!

W poprzednim odcinku (295) Ferit wrócił do rezydencji i przyznał się, że stracił trop prowadzący do diamentów. Seyran wyznała Halisowi, że Suna i Ferit potajemnie zastawili dom, co wywołało jego gniew. Abidin poczuł się zdradzony przez żonę. W obliczu rodzinnego kryzysu i problemów firmy Seyran przejęła stery w holdingu, a Ferit nie zrezygnował z poszukiwań Naciego, licząc na odzyskanie diamentów.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 296

Feritowi udaje się w końcu przycisnąć do muru ochroniarza, który brał udział w spisku, i wydobyć z niego nazwisko osoby odpowiedzialnej za podmianę kamieni na fałszywki. Równolegle w rezydencji wybucha kolejny skandal, gdy Gulgun z triumfem ogłasza wszystkim, że dziecko Betul nie ma nic wspólnego z krwią Korhanów, co ostatecznie kompromituje kochankę Orhana i zmienia układ sił w domu.

Halis, widząc determinację i kompetencje Seyran, oficjalnie składa na jej barki odpowiedzialność za przyszłość rodziny, co doprowadza do bolesnej kłótni między nią a Feritem, który czuje się odtrącony przez żonę trzymającą stronę dziadka. Aby sfinalizować sprawę hipoteki i spotkać się z Wielką Panią, Seyran podejmuje ryzykowną decyzję o rezygnacji z kolejnej wizyty lekarskiej, stawiając interesy Korhanów ponad własną walkę o powrót do zdrowia.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 22 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 296 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
