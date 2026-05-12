Złoty chłopak, odcinek 293: Kazim zabrania córce terapii! Seyran sprzeciwi się ojcu i zawalczy o ciążę?

Joanna Dembek
2026-05-12 13:19

Rezydencją wstrząsa wiadomość o bezpłodności Seyran, co staje się ogromnym ciosen dla wszystkich domowników. Podczas gdy Kazim kategorycznie sprzeciwia się ryzykownemu leczeniu córki, Ferit wraz z Abidinem wyruszają na poszukiwania Naciego, próbując ratować to, co zostało z ich planów. W tle narastają konflikty małżeńskie Suny, a sam Kazim nieświadomie staje się częścią mrocznego spisku. Zobacz te emocje we wtorek, 19 maja, wtedy odbywa się emisja 293. odcinka. Zachęcamy również do czytania naszych streszczeń.

W poprzednim odcinku (292) Seyran dowiedziała się, że leczenie dające szansę na dziecko zagraża jej życiu, a Halis zakazał Feritowi badać sprawę fałszywych diamentów. Abidin zrobił Sunie awanturę o zastawienie rezydencji, natomiast Betul zaczęła naciskać na Orhana, by wyrzucił Gulgun z domu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 293

Informacja o tym, że Seyran nie może mieć dzieci, rozchodzi się po rezydencji lotem błyskawicy, wywołując ból i niedowierzanie, szczególnie u samej zainteresowanej. Mimo rozpaczy córki, Kazim wykazuje się twardą postawą i stanowczo zabrania jej poddawania się jakiejkolwiek terapii, panicznie bojąc się, że leczenie doprowadzi do nawrotu jej śmiertelnej choroby i odejścia ukochanego dziecka.

Ferit, starając się odciągnąć myśli od rodzinnego dramatu, zabiera Abidina na wyprawę w celu odnalezienia Naciego, co ma być kluczem do rozwiązania ich problemów biznesowych. Jednocześnie atmosfera między Abidinem a Suną staje się nie do zniesienia, a ich wzajemne oskarżenia pogłębiają kryzys w rodzinie. W tym samym czasie Kazim, zajęty własnymi sprawami, zostaje podstępem wplątany w podejrzany spisek, który może go drogo kosztować.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 19 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 293 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
