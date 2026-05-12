Złoty chłopak, odcinek 293: Kazim zabrania córce terapii! Seyran sprzeciwi się ojcu i zawalczy o ciążę?

Spis treści
W poprzednim odcinku (292) Seyran dowiedziała się, że leczenie dające szansę na dziecko zagraża jej życiu, a Halis zakazał Feritowi badać sprawę fałszywych diamentów. Abidin zrobił Sunie awanturę o zastawienie rezydencji, natomiast Betul zaczęła naciskać na Orhana, by wyrzucił Gulgun z domu.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 293
Informacja o tym, że Seyran nie może mieć dzieci, rozchodzi się po rezydencji lotem błyskawicy, wywołując ból i niedowierzanie, szczególnie u samej zainteresowanej. Mimo rozpaczy córki, Kazim wykazuje się twardą postawą i stanowczo zabrania jej poddawania się jakiejkolwiek terapii, panicznie bojąc się, że leczenie doprowadzi do nawrotu jej śmiertelnej choroby i odejścia ukochanego dziecka.
Ferit, starając się odciągnąć myśli od rodzinnego dramatu, zabiera Abidina na wyprawę w celu odnalezienia Naciego, co ma być kluczem do rozwiązania ich problemów biznesowych. Jednocześnie atmosfera między Abidinem a Suną staje się nie do zniesienia, a ich wzajemne oskarżenia pogłębiają kryzys w rodzinie. W tym samym czasie Kazim, zajęty własnymi sprawami, zostaje podstępem wplątany w podejrzany spisek, który może go drogo kosztować.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 19 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 293 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet