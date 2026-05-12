Złoty chłopak, odcinek 293: Kazim zabrania córce terapii! Seyran sprzeciwi się ojcu i zawalczy o ciążę?

W poprzednim odcinku (292) Seyran dowiedziała się, że leczenie dające szansę na dziecko zagraża jej życiu, a Halis zakazał Feritowi badać sprawę fałszywych diamentów. Abidin zrobił Sunie awanturę o zastawienie rezydencji, natomiast Betul zaczęła naciskać na Orhana, by wyrzucił Gulgun z domu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 293

Informacja o tym, że Seyran nie może mieć dzieci, rozchodzi się po rezydencji lotem błyskawicy, wywołując ból i niedowierzanie, szczególnie u samej zainteresowanej. Mimo rozpaczy córki, Kazim wykazuje się twardą postawą i stanowczo zabrania jej poddawania się jakiejkolwiek terapii, panicznie bojąc się, że leczenie doprowadzi do nawrotu jej śmiertelnej choroby i odejścia ukochanego dziecka.

Ferit, starając się odciągnąć myśli od rodzinnego dramatu, zabiera Abidina na wyprawę w celu odnalezienia Naciego, co ma być kluczem do rozwiązania ich problemów biznesowych. Jednocześnie atmosfera między Abidinem a Suną staje się nie do zniesienia, a ich wzajemne oskarżenia pogłębiają kryzys w rodzinie. W tym samym czasie Kazim, zajęty własnymi sprawami, zostaje podstępem wplątany w podejrzany spisek, który może go drogo kosztować.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 19 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 293 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet