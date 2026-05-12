"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 923

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" mocno namieszały w życiu bohaterów, a niebezpieczne sytuacje zdominowały ekran. Poyraz po przesłuchaniu Banu wpadł na trop Nany, lecz został ogłuszony przez śledzącego go Semiha, który po dotarciu na miejsce i starciu z Ersinem sam próbował odbić kobietę. Dramatyczny finał akcji rozegrał się w momencie, gdy uciekający handlarz potrącił Nanę samochodem, przez co ranna bohaterka w ciężkim stanie trafiła pod opiekę lekarzy. Równolegle w posiadłości doszło do przykrego incydentu, gdy Sinan podczas rozmowy z Adalet określił Aynur mianem służącej, co dziewczyna bardzo dotkliwie odczuła. Zraniona Aynur nie tylko zrezygnowała z dalszej nauki z prokuratorem, ale też stanowczo zażądała, aby zaczął on w końcu przejmować część prac domowych. To był wyjątkowo burzliwy czas, który z pewnością pozostawi trwały ślad na wzajemnych relacjach wszystkich postaci.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 923 - streszczenie

Ayse nie zamierza rezygnować z Ferita i jest w pełni zdeterminowana, by o niego walczyć. Jej starania mogą jednak napotkać spore przeszkody, ponieważ Derya opracowała już plan, który ma doprowadzić do kłótni między zakochanymi. W tym samym czasie Poyraz nie odstępuje Nany na krok podczas jej pobytu w szpitalu i uświadamia sobie, że darzy ją miłością. Mimo to postanawia nadal skrywać swoje uczucia i nie wyjawiać kobiecie prawdy. Sytuację próbuje wykorzystać Semih, który za wszelką cenę chce zbliżyć się do Nany, realizując własne zamierzenia. Równolegle Sinan rusza na ratunek Aynur, co kończy się aresztowaniem grożącego im mężczyzny. Po tych wydarzeniach między prokuratorem a jego gosposią narasta napięcie, przez co oboje decydują się na zachowanie bezpiecznego dystansu w relacjach.

"Dziedzictwo" odc. 923 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Regularne śledzenie losów ulubionych bohaterów wymaga trzymania się ustalonego harmonogramu emisji w telewizji publicznej. Dzięki temu można być na bieżąco z każdą nową intrygą oraz zmianami w relacjach między postaciami. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby spokojnie obejrzeć najnowsze wydarzenia z życia Nany i Poyraza. Kolejny epizod zostanie zaprezentowany widzom już niebawem w ramówce stacji. Emisja 923. odcinka serialu "Dziedzictwo" zaplanowana jest na 19 maja 2026 roku o godzinie 16:05 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany osoby lubiące historie o skomplikowanych więziach rodzinnych i poszukiwaniu szczęścia. Choć początkowo fabuła koncentrowała się na losach Seher i Yamana, po wielu zwrotach akcji środek ciężkości przeniósł się na relację Nany i Poyraza. To opowieść pełna tajemnic z przeszłości, gdzie bohaterowie muszą często wybierać między lojalnością wobec bliskich a własnym sercem. Jeśli szukacie produkcji, w której postacie przechodzą trudną drogę do odkupienia win, ten tytuł z pewnością przypadnie Wam do gustu. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)