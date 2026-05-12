Dziedzictwo, odcinek 924: Sinan płonie zazdrością, gdy w jego domu pojawił się Gurkan i uwodzi Aynur

W poprzednim odcinku (923) Poyraz czuwał przy Nanie w szpitalu, walcząc z rodzącym się w nim uczuciem miłości. Ayse postanowiła bronić swojego szczęścia przed Deryą, a Sinan uratował Aynur z opresji, kiedy to nożownik napadł na nią w parku, w biały dzień. Mimo to, między prokuratorem a jego gosposią pozostał lód, a oboje obiecali sobie zachowanie bezpiecznego dystansu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 924

Po powrocie Nany do domu, Poyraz planuje sielankowe wyjście z Yusufem, jednak Semih wynajmuje prowokatora, który doprowadza do bójki, w efekcie czego Poyraz trafia na komisariat. Wykorzystując sytuację, Semih narzuca się Nanie i towarzyszy jej podczas pikniku, udając troskliwego przyjaciela i skutecznie odizolowując ją od niczego nieświadomego Poyraza.

Derya realizuje perfidny plan, dzwoniąc do Ferita z rzekomym wołaniem o pomoc po napadzie, co zmusza mężczyznę do potajemnego spotkania i okłamania Ayse. Intryga wychodzi na jaw, gdy prokuratorka celowo odbiera telefon od jego byłej partnerki.

W tym samym czasie Sinana odwiedza dawny znajomy, Gurkan, którego nagła wizyta i wyraźne zainteresowanie osobą Aynur budzą w prokuratorze pierwsze oznaki skrywanej zazdrości.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 924. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

