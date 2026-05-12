Dziedzictwo, odcinek 924: Sinan płonie zazdrością, gdy w jego domu pojawił się Gurkan i uwodzi Aynur

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-12 12:52

Nana wraca do domu, ale jej radość z pikniku z Poyrazem zostaje zniszczona przez Semiha, który chce wyeliminować rywala i zająć jego miejsce u boku dziewczyny. Gorąco jest też u Ferita – Derya pozoruje napad, by wywabić go z domu i skłócić z Ayse. Czy kłamstwo wyjdzie na jaw? W życiu Sinana pojawia się natomiast Gurkan, który od razu zaczyna interesować się piękną Aynur. Oglądajcie w środę 20 maja - tego dnia odbędzie się emisja odcinka 924. Zachęcamy również do czytania naszych streszczeń.

Dziedzictwo, odcinek 924
Dziedzictwo, odcinek 924 Dziedzictwo, odcinek 924 Dziedzictwo, odcinek 924 Dziedzictwo, odcinek 924
Galeria zdjęć 14

W poprzednim odcinku (923) Poyraz czuwał przy Nanie w szpitalu, walcząc z rodzącym się w nim uczuciem miłości. Ayse postanowiła bronić swojego szczęścia przed Deryą, a Sinan uratował Aynur z opresji, kiedy to nożownik napadł na nią w parku, w biały dzień. Mimo to, między prokuratorem a jego gosposią pozostał lód, a oboje obiecali sobie zachowanie bezpiecznego dystansu.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 924

Po powrocie Nany do domu, Poyraz planuje sielankowe wyjście z Yusufem, jednak Semih wynajmuje prowokatora, który doprowadza do bójki, w efekcie czego Poyraz trafia na komisariat. Wykorzystując sytuację, Semih narzuca się Nanie i towarzyszy jej podczas pikniku, udając troskliwego przyjaciela i skutecznie odizolowując ją od niczego nieświadomego Poyraza.

Derya realizuje perfidny plan, dzwoniąc do Ferita z rzekomym wołaniem o pomoc po napadzie, co zmusza mężczyznę do potajemnego spotkania i okłamania Ayse. Intryga wychodzi na jaw, gdy prokuratorka celowo odbiera telefon od jego byłej partnerki.

W tym samym czasie Sinana odwiedza dawny znajomy, Gurkan, którego nagła wizyta i wyraźne zainteresowanie osobą Aynur budzą w prokuratorze pierwsze oznaki skrywanej zazdrości.

Dziedzictwo, odcinek 924
Galeria zdjęć 14

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 924. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

Sonda
Gdzie oglądasz tureckie seriale?
Streszczenia seriali
Dziedzictwo
tureckie seriale