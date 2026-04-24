Złoty chłopak, odcinek 281: Sinan trafia wreszcie w ręce policji. Ayla nieświadomie pomogła dopaść swojego syna

W poprzednim odcinku (280) Ferit i Abidin porwali Aylę, by zwabić Sinana, a Betul namówiła Orhana na test DNA, musiała jednak podmienić próbki, bo to Tayfun jest ojcem dziecka. Esme planowała powrót do Antep, a Ferit udał się na samotną wyprawę, by wspominać zmarłego brata i przemyśleć swoje decyzje.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 281: Aresztowanie Sinana
Dzięki przebiegłości Ifakat, która wykorzystuje uwięzioną Aylę, Sinan w końcu trafia w ręce policji. Na miejscy pojmania go zjawia się również Seryan, która wymierza mężowi cios prosto w twarz. Podczas przesłuchania mężczyzna stanowczo jednak zaprzecza, jakoby to on był sprawcą ataku na Diyar, co rzuca nowe światło na podejrzenia Seyran.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 281: Abidin naprawia relacje z Halisem
Radość z aresztowania mąci tragiczna sytuacja finansowa holdingu – rodzina ma zaledwie dwa dni na spłacenie długów i uniknięcie całkowitego bankructwa. Abidin, widząc pogarszający się stan spraw rodzinnych, decyduje się na odważny krok i próbuje ostatecznie naprawić swoje relacje z Halisem, by wspólnie ratować dziedzictwo Korhanów przed upadkiem.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 281: Betul zamienia próbki z szpitalu
Betul udaje się ostatecznie sfałszować wyniki badań DNA, które miałyby ujawnić choroby i wady genetyczne dziecka. W tym celu Betul i Tayfun musieli podmienić próbki, aby wyniki były prawidłowe. Udało się, ale Orhan miał dziwne poczucie, że coś nie gra kiedy natknął się w szpitalu na Tayfuna. Ten jednak wybrnął z sytuacji tłumacząc, że zjawił się w placówce, aby pogratulować Betul i również jemu powiększającej się rodziny.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 1 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 281 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet