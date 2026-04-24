Złoty chłopak, odcinek 281: Sinan trafia wreszcie w ręce policji. Ayla nieświadomie pomogła dopaść swojego syna

W poprzednim odcinku (280) Ferit i Abidin porwali Aylę, by zwabić Sinana, a Betul namówiła Orhana na test DNA, musiała jednak podmienić próbki, bo to Tayfun jest ojcem dziecka. Esme planowała powrót do Antep, a Ferit udał się na samotną wyprawę, by wspominać zmarłego brata i przemyśleć swoje decyzje.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 281: Aresztowanie Sinana

Dzięki przebiegłości Ifakat, która wykorzystuje uwięzioną Aylę, Sinan w końcu trafia w ręce policji. Na miejscy pojmania go zjawia się również Seryan, która wymierza mężowi cios prosto w twarz. Podczas przesłuchania mężczyzna stanowczo jednak zaprzecza, jakoby to on był sprawcą ataku na Diyar, co rzuca nowe światło na podejrzenia Seyran.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 281: Abidin naprawia relacje z Halisem

Radość z aresztowania mąci tragiczna sytuacja finansowa holdingu – rodzina ma zaledwie dwa dni na spłacenie długów i uniknięcie całkowitego bankructwa. Abidin, widząc pogarszający się stan spraw rodzinnych, decyduje się na odważny krok i próbuje ostatecznie naprawić swoje relacje z Halisem, by wspólnie ratować dziedzictwo Korhanów przed upadkiem.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 281: Betul zamienia próbki z szpitalu

Betul udaje się ostatecznie sfałszować wyniki badań DNA, które miałyby ujawnić choroby i wady genetyczne dziecka. W tym celu Betul i Tayfun musieli podmienić próbki, aby wyniki były prawidłowe. Udało się, ale Orhan miał dziwne poczucie, że coś nie gra kiedy natknął się w szpitalu na Tayfuna. Ten jednak wybrnął z sytuacji tłumacząc, że zjawił się w placówce, aby pogratulować Betul i również jemu powiększającej się rodziny.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 1 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 281 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet