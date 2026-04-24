Złoty chłopak, odcinek 281: Sinan trafia wreszcie w ręce policji. Ayla nieświadomie pomogła dopaść swojego syna

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-24 9:12

Dochodzi do schwytania Sinana, ale czy jego aresztowanie było słuszne. Czy mówi prawdę, twierdząc, że nie postrzelił Diyar? Podczas gdy Ifakat, która uknuła schwytanie Sinana triumfuje, rodzina Korhanów musi zmierzyć się z widmem bankructwa – mają tylko dwa dni, by uratować majątek. Betul natomiast świętuje sukces swojego oszustwa. Odcinek 281 oglądaj już 1 maja.

Złoty chłopak, odcinek 281: Sinan trafia wreszcie w ręce policji. Ayla nieświadomie pomogła dopaść swojego syna
W poprzednim odcinku (280) Ferit i Abidin porwali Aylę, by zwabić Sinana, a Betul namówiła Orhana na test DNA, musiała jednak podmienić próbki, bo to Tayfun jest ojcem dziecka. Esme planowała powrót do Antep, a Ferit udał się na samotną wyprawę, by wspominać zmarłego brata i przemyśleć swoje decyzje.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 281: Aresztowanie Sinana

Dzięki przebiegłości Ifakat, która wykorzystuje uwięzioną Aylę, Sinan w końcu trafia w ręce policji. Na miejscy pojmania go zjawia się również Seryan, która wymierza mężowi cios prosto w twarz. Podczas przesłuchania mężczyzna stanowczo jednak zaprzecza, jakoby to on był sprawcą ataku na Diyar, co rzuca nowe światło na podejrzenia Seyran.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 281: Abidin naprawia relacje z Halisem

Radość z aresztowania mąci tragiczna sytuacja finansowa holdingu – rodzina ma zaledwie dwa dni na spłacenie długów i uniknięcie całkowitego bankructwa. Abidin, widząc pogarszający się stan spraw rodzinnych, decyduje się na odważny krok i próbuje ostatecznie naprawić swoje relacje z Halisem, by wspólnie ratować dziedzictwo Korhanów przed upadkiem.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 281: Betul zamienia próbki z szpitalu

Betul udaje się ostatecznie sfałszować wyniki badań DNA, które miałyby ujawnić choroby i wady genetyczne dziecka. W tym celu Betul i Tayfun musieli podmienić próbki, aby wyniki były prawidłowe. Udało się, ale Orhan miał dziwne poczucie, że coś nie gra kiedy natknął się w szpitalu na Tayfuna. Ten jednak wybrnął z sytuacji tłumacząc, że zjawił się w placówce, aby pogratulować Betul i również jemu powiększającej się rodziny.

Złoty chłopak, odcinek 281: Sinan trafia wreszcie w ręce policji. Ayla nieświadomie pomogła dopaść swojego syna
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 1 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 281 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
