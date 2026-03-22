Złoty chłopak, odcinek 253: Seyran przyznaje się do ślubu z Sinanem i odrzuca propozycję współpracy w rodzinnej firmie Korhanów

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (252) Orhan sprowadził ciężarną Betul do rezydencji, co wywołało konflikt z Ifakat. Ferit wrócił do pracy i dzięki rysunkom przekazanym przez Seyran zachwycił inwestorów. Seyran wzięła z Sinanem cichy ślub w urzędzie. Kazim odkrył, że Abidin może być członkiem rodziny Korhan, a Sinan stawał się coraz bardziej zazdrosny o Ferita.

"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 253

Seyran stanowczo odrzuca propozycję współpracy z firmą Korhanów. W restauracji organizuje rodzinne spotkanie i ogłasza, że poślubiła Sinana. Dzięki pomocy Diyar Feritowi udaje się porozmawiać z Seyran na osobności. Suna ma pretensje do Abidina, kiedy odkrywa, że pośredniczył między Feritem a Seyran. Obawia się, że zacieśnienie relacji byłych małżonków wywoła chaos.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 23 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 253. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet