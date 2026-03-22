Złoty chłopak, odcinek 253: Seyran przyznaje się do ślubu z Sinanem i odrzuca propozycję współpracy w rodzinnej firmie Korhanów

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (252) Orhan sprowadził ciężarną Betul do rezydencji, co wywołało konflikt z Ifakat. Ferit wrócił do pracy i dzięki rysunkom przekazanym przez Seyran zachwycił inwestorów. Seyran wzięła z Sinanem cichy ślub w urzędzie. Kazim odkrył, że Abidin może być członkiem rodziny Korhan, a Sinan stawał się coraz bardziej zazdrosny o Ferita.
"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 253
Seyran stanowczo odrzuca propozycję współpracy z firmą Korhanów. W restauracji organizuje rodzinne spotkanie i ogłasza, że poślubiła Sinana. Dzięki pomocy Diyar Feritowi udaje się porozmawiać z Seyran na osobności. Suna ma pretensje do Abidina, kiedy odkrywa, że pośredniczył między Feritem a Seyran. Obawia się, że zacieśnienie relacji byłych małżonków wywoła chaos.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 23 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 253. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet