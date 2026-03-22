Złoty chłopak, odcinek 253: Seyran przyznaje się do ślubu z Sinanem i odrzuca propozycję współpracy w rodzinnej firmie Korhanów

Joanna Dembek
2026-03-22 17:59

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 253. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg.

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (252) Orhan sprowadził ciężarną Betul do rezydencji, co wywołało konflikt z Ifakat. Ferit wrócił do pracy i dzięki rysunkom przekazanym przez Seyran zachwycił inwestorów. Seyran wzięła z Sinanem cichy ślub w urzędzie. Kazim odkrył, że Abidin może być członkiem rodziny Korhan, a Sinan stawał się coraz bardziej zazdrosny o Ferita.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 253

Seyran stanowczo odrzuca propozycję współpracy z firmą Korhanów. W restauracji organizuje rodzinne spotkanie i ogłasza, że poślubiła Sinana. Dzięki pomocy Diyar Feritowi udaje się porozmawiać z Seyran na osobności. Suna ma pretensje do Abidina, kiedy odkrywa, że pośredniczył między Feritem a Seyran. Obawia się, że zacieśnienie relacji byłych małżonków wywoła chaos.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 23 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 253. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Złoty chłopak, odcinek 250
Galeria zdjęć 4
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale