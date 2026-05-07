Przecieki z matury 2026 z angielskiego rozszerzonego. Możliwe tematy i gotowe wypracowania [ODPOWIEDZI]

Przecieki z matury 2026. Co możemy znaleźć w sieci?

Użytkownicy mediów społecznościowych przekazują sobie zdjęcie, które ma przedstawiać wycinek tegorocznego arkusza. Na opublikowanej fotografii widnieją dwie propozycje tematów wypracowań, spośród których młodzież musi wybrać jedną opcję.

Warto zaznaczyć, że prawdziwość tych materiałów pozostaje na ten moment wielką niewiadomą, a każdego roku w czasie sesji egzaminacyjnej sieć zalewają fałszywe dokumenty. Pewność zyskamy dopiero po godzinie 14:00, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni w pełni legalne i potwierdzone arkusze. Mimo wszystko warto przyjrzeć się krążącym zadaniom, aby sprawdzić, co potencjalnie trafiło na ławki maturzystów. Zaprezentowano tam polecenia dotyczące zarówno rozprawki, jak i artykułu publicystycznego.

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi informacjami o maturze rozszerzonej z angielskiego 2026? Śledź naszą relację: Matura 2026 z jęz. angielskiego na poziomie rozszerzonym NA ŻYWO

Rozprawka o podróżach koleją na maturze z angielskiego

Pierwsza z opcji opublikowanych w sieci zakłada stworzenie klasycznej rozprawki. Zgodnie z domniemanym poleceniem, autor musi przeanalizować plusy i minusy wybranej formy przemieszczania się w trakcie zagranicznych wojaży. Zadanie wskazuje, że rosnąca liczba młodych osób wybiera podróże pociągami po Europie, a rolą zdającego jest ocena zjawiska.

Dokładne polecenie to: Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zwiedzanie Europy koleją. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety korzystania z tego środka transportu podczas podróży zagranicznych. A poniżej prezentujemy wzorcowy tekst oparty na tym właśnie poleceniu.

More and more young people are choosing to explore Europe by rail, drawn by the promise of adventure. This mode of transport offers a unique experience. However, while train travel has many benefits, it is not without its disadvantages. The primary advantage of train travel is the ability to witness the continent's diverse landscapes. Unlike flying, trains allow passengers to see the changing scenery up close. Furthermore, train stations are usually located in city centres, saving travellers time and money on airport transfers. Another benefit is environmental; trains are a more sustainable option than short-haul flights, appealing to eco-conscious travellers. On the other hand, train travel can be considerably slower than flying, a crucial factor for those on a tight schedule. A two-hour flight could translate into a full day on a train. Another drawback is the cost. While early bookings offer good deals, last-minute tickets are often surprisingly expensive, sometimes exceeding flight prices. Finally, popular routes can be overcrowded during peak season, which detracts from the experience. In conclusion, while exploring Europe by train provides a scenic and eco-friendly way to travel, it has clear trade-offs regarding time and cost. It is best suited for those who prioritise the journey over the speed of arrival and plan their trips in advance. The choice ultimately depends on one's travel style and budget.

Artykuł o imprezie sportowej jako drugi temat

Alternatywna propozycja z rzekomego przecieku to przygotowanie artykułu do gazety. Uczeń wybierający tę ścieżkę musi przyjąć rolę kibica, któremu po długim czasie udało się kupić wejściówkę i być obecnym na dużej imprezie sportowej. Konieczne jest zrelacjonowanie rywalizacji oraz uzasadnienie wyższości oglądania zmagań na żywo nad śledzeniem transmisji przed telewizorem.

Dokładne polecenie to: Udało Ci się kupić bilet na wydarzenie sportowe, na które od dawna chciałeś/chciałaś pójść. Napisz artykuł do gazety, w którym opiszesz przebieg sportowej rywalizacji podczas tego wydarzenia i uzasadnisz, dlaczego lepiej uczestniczyć w takich wydarzeniach osobiście niż oglądać ich transmisje w mediach. A tak mógłby wyglądać poprawnie zrealizowany materiał.

After months of dreaming, I finally held a ticket to the Champions League final. I had seen countless matches on TV, but the experience of being in the stadium proved that some events must be lived, not just watched. The atmosphere was electric. From the moment I entered, the roar of eighty thousand fans was a physical wave of energy. The sea of team colours and the chants echoing around the stands created a symphony of passion. I will never forget the winning goal in the final minutes. The eruption of joy around me was a powerful, shared experience, a feeling of unity with thousands of strangers that television cannot convey. Watching sports on TV is convenient, but it’s a passive experience. You see only what the director chooses, from limited camera angles. In the stadium, you are in control. You can watch the tactical movements across the entire pitch and feel the raw emotion of the athletes and the crowd. This multisensory, immersive experience connects you directly to the game in a way a broadcast cannot. In an age of high-definition broadcasts, it's easy to choose the sofa over the stands. But as I learned, nothing replaces the magic of being part of the crowd. It’s an emotional and communal experience that no screen, no matter how large, can ever truly replicate.

Oficjalne arkusze CKE z angielskiego po godzinie 14:00

Czas pokaże, czy internetowe doniesienia miały jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości, czy abiturientów czekało w salach zupełnie inne wyzwanie. Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje w sieci oryginalne i autentyczne arkusze na poziomie rozszerzonym, niezwłocznie umieścimy je w naszym serwisie. Zapraszamy do ponownego odwiedzenia artykułu krótko po godzinie 14:00, aby zweryfikować prawdziwość porannych doniesień.

W galerii poniżej znajdziesz arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym - matura 2025