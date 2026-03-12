Złoty chłopak, odcinek 252: Szokujące odkrycie Kazima! Abidin może być członkiem rodziny Korhan

Spis treści
W poprzednim odcinku (251) Seyran i Ferit przypadkowo spotkali się w pizzerii. Sinan zarzucił Seyran kłamstwa i uświadomił jej, że wciąż żyje przeszłością. Suna otrzymała od Hattuc wzruszającą pamiątkę z dzieciństwa. Ferit, rozdarty po spotkaniu z byłą żoną, przeprosił Diyar i obiecał, że już nigdy jej nie zawiedzie. Suna w tajemnicy poprosiła Seyran o pomoc finansową.
"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 252
Orhan sprowadza ciężarną Betul do rezydencji, co wywołuje otwarty konflikt z Ifakat. Ferit wraca do pracy i dzięki rysunkom przekazanym przez Seyran zachwyca inwestorów. Seyran bierze z Sinanem cichy ślub w urzędzie. Kazim odkrywa, że Abidin może być członkiem rodziny Korhan. Sinan jest coraz bardziej zazdrosny o Ferita.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 20 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 252. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet