Złoty chłopak, odcinek 252: Szokujące odkrycie Kazima! Abidin może być członkiem rodziny Korhan

Joanna Dembek
2026-03-12 13:48

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 252. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg.

W poprzednim odcinku (251) Seyran i Ferit przypadkowo spotkali się w pizzerii. Sinan zarzucił Seyran kłamstwa i uświadomił jej, że wciąż żyje przeszłością. Suna otrzymała od Hattuc wzruszającą pamiątkę z dzieciństwa. Ferit, rozdarty po spotkaniu z byłą żoną, przeprosił Diyar i obiecał, że już nigdy jej nie zawiedzie. Suna w tajemnicy poprosiła Seyran o pomoc finansową.

"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 252

Orhan sprowadza ciężarną Betul do rezydencji, co wywołuje otwarty konflikt z Ifakat. Ferit wraca do pracy i dzięki rysunkom przekazanym przez Seyran zachwyca inwestorów. Seyran bierze z Sinanem cichy ślub w urzędzie. Kazim odkrywa, że Abidin może być członkiem rodziny Korhan. Sinan jest coraz bardziej zazdrosny o Ferita.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 20 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 252. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
