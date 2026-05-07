"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3380

W serialu "Barwy szczęścia" ostatnie chwile starego roku upłynęły pod znakiem towarzyskich spotkań i niespodziewanych zawodowych wyzwań. Marczakowie wybrali się na brydżowego sylwestra do Jaworskich, zabierając ze sobą Rawiczową, podczas gdy Małgorzata pilnie strzegła męża przed zbyt bliską relacją z Wandą. W tym samym czasie Oliwka spędziła noc u Madzi, która starała się przekonać przyjaciółkę do podjęcia terapii, a Justin wyjawił Kępskiemu, że za jego kryzys ze Zbrowską wcale nie odpowiadała matka. Tymczasem Marcin zainaugurował pracę w roli dzielnicowego, mając u boku praktykantkę Darię. Jego pierwszy dzień przyniósł sporo zamieszania, ponieważ podczas zatrzymania Emila funkcjonariusz niespodziewanie natknął się na Natalię. Z taką dawką wydarzeń z pewnością warto wypatrywać tego, co przyniosą następne dni.

"Barwy szczęścia" odc. 3380 - streszczenie

Hubert z rosnącą irytacją obserwuje, jak Wilk stara się przekonać kolejnego sąsiada z ulicy Zacisznej do sprzedaży swojej nieruchomości. Gdy mężczyzna dowiaduje się, że Agata również wykazuje zainteresowanie ofertą przedstawioną przez dewelopera, zaczyna traktować jej postawę jako akt nielojalności. Ta sytuacja powoduje napiętą atmosferę między rodzeństwem i wywołuje u Huberta poczucie zdrady. W tym samym czasie Broda decyduje się na bardzo osobiste wyznanie, przyznając, że czuje się w życiu osamotniony. Bohater zdradza, że przez całe lata brakowało mu jakichkolwiek informacji o jego biologicznym ojcu, co odcisnęło na nim spore piętno. Z kolei Aleks przygotowuje się do wyjazdu do Londynu, ale zanim opuści kraj, informuje matkę o swoich planach zawodowych. Chłopak zamierza zorganizować wystawę artystyczną, na której zaprezentuje stworzone przez siebie portrety mamy.

"Barwy szczęścia" odc. 3380 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami od lat przyciągają przed ekrany osoby zainteresowane codziennymi perypetiami swoich ulubionych postaci. Aby dowiedzieć się, jak Hubert zareaguje na plany Agaty oraz jak potoczą się dalsze rozmowy z deweloperem, warto śledzić regularne emisje w telewizji. Produkcja jest stałym elementem wieczornej ramówki, a nowe wątki rozwijają się w każdym kolejnym tygodniu. Odcinek 3380 serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany 14 maja 2026 o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial obyczajowy już od 2007 roku opowiada o wzlotach i upadkach warszawskich rodzin, takich jak Pyrkowie, Zwoleńscy czy Marczakowie. Wszyscy lubimy podglądać, jak bohaterowie radzą sobie z wyzwaniami, które mogą spotkać każdego z nas w prawdziwym życiu. Historie pełne są trudnych wyborów, ale też nadziei i przyjacielskiego wsparcia, co sprawia, że produkcja wciąż cieszy się ogromną sympatią. Scenarzyści dbają o to, by na ekranie nie brakowało autentyczności i życiowych zakrętów, które łączą pokolenia przed telewizorami. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)