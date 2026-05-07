"Klan": streszczenie odcinka 4715

W codziennym życiu mieszkańców Sadyby i okolic rzadko bywa nudno, co doskonale potwierdził ostatni odcinek serialu "Klan". Ula zaczęła szczerze żałować swojej zgody na kontynuowanie mistyfikacji dotyczącej romansu męża, szczególnie po tym, jak rano pod domem przyłapała młodych ludzi próbujących zrobić im zdjęcia. Podczas gdy Kornel wybrał się z Ostrą na teatralną premierę, Agnieszka składała zeznania na komisariacie i analizowała z Tymonem wstrząsające materiały odkryte na fotografiach z pseudohodowli. Niż demograficzny spędzał sen z powiek Czesi martwiącej się o przyszłość przedszkola, jednak Brajan zupełnie zlekceważył te obawy, zapewniając, że w razie potrzeby sam utrzyma rodzinę. Sytuację skomplikowała też zapowiedź wizyty Kai i Daniela, których przyjazd na badania lekarskie do stolicy wywołał u Moniki spory niepokój. Warto zatem sprawdzić, jakie jeszcze zawirowania przyniesie następny odcinek.

"Klan" odc. 4715 - streszczenie

Kornel przekonuje Ulę, że nie spędził poprzedniego wieczoru z Ostrą, jednak ich spokój szybko zostaje zakłócony. Po południu odwiedza ich Czesiek, który pokazuje kobiecie zdjęcie w gazecie przedstawiające jej męża w towarzystwie influencerki na imprezie. Tymczasem Czesia martwi się o dalsze losy przedszkola i próbuje zaangażować Anulkę w kampanię promocyjną, ale dziewczyna podchodzi do tego pomysłu sceptycznie. Brajan proponuje własne rozwiązanie i sugeruje przekształcenie placówki w dzienny dom opieki dla seniorów. W innym wątku Monika usiłuje dociec, czy Kaja planuje badania prenatalne ze względu na swój wiek, aż w końcu zirytowany Daniel wyjawia jej prawdziwy powód tej decyzji. Jednocześnie Agnieszka i Tymon przekazują policji dowody w sprawie pożaru, wskazując na prowizoryczny grzejnik znaleziony w pseudohodowli.

"Klan" odc. 4715 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Przygody rodziny Lubiczów i ich przyjaciół od lat przyciągają przed telewizory wiele osób zainteresowanych ich codziennymi dylematami. Nowe odcinki są emitowane regularnie, dzięki czemu można na bieżąco śledzić rozwój poszczególnych wątków. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia bohaterów, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Najnowszy odcinek numer 4715 zostanie wyemitowany 14 maja 2026 roku o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwa legenda polskiej telewizji, która jest z nami już od 1997 roku i wciąż przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia. Opowieść o losach rodu Lubiczów pokazuje, że codzienne problemy, z jakimi się mierzą, mogą spotkać każdego z nas w najmniej oczekiwanym momencie. Serial świetnie łączy tradycyjne wartości z wyzwaniami współczesnego świata, co sprawia, że postacie wydają się nam wyjątkowo bliskie. Dobra wiadomość dla fanów jest taka, że produkcja została przedłużona i będziemy mogli oglądać nowe perypetie co najmniej do połowy 2027 roku. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)