Złoty chłopak, odcinek 251: Ferit rozdarty po spotkaniu z byłą żoną! Składa Diyar ważną obietnicę

W poprzednim odcinku (250) Suna nie powiedziała Abidinowi o szantażu, ukrywając to przed ukochanym, co mogło mieć przykre konsekwencje. Esme rozmawiała z Seyran o jej związku z Sinanem, martwiąc się o córkę, a matka Sinana nie zgodziła się na jego relację z Seyran i za wszelką cenę chciała ich rozdzielić. Diyar była zła i wyrzuciła Ferita z domu. Chłopak próbował projektować nową kolekcję, ale brakowało mu pomysłów. W rodzinie Korhanów zaostrzyły się konflikty, a Betul, ukochana Orhana, będąca w ciąży, trafiła do szpitala z powodu krwawienia.

"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 251

Seyran i Ferit przypadkiem spotykają się w pizzerii. Sinan zarzuca Seyran kłamstwa i uświadamia jej, że wciąż żyje przeszłością. Suna dostaje od Hattuc wzruszającą pamiątkę z dzieciństwa. Ferit, rozdarty po spotkaniu z byłą żoną, przeprasza Diyar i obiecuje, że już nigdy jej nie zawiedzie. Suna w tajemnicy prosi Seyran o pomoc finansową.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 19 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 251. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet