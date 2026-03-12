Złoty chłopak, odcinek 251: Ferit rozdarty po spotkaniu z byłą żoną! Składa Diyar ważną obietnicę

Spis treści
W poprzednim odcinku (250) Suna nie powiedziała Abidinowi o szantażu, ukrywając to przed ukochanym, co mogło mieć przykre konsekwencje. Esme rozmawiała z Seyran o jej związku z Sinanem, martwiąc się o córkę, a matka Sinana nie zgodziła się na jego relację z Seyran i za wszelką cenę chciała ich rozdzielić. Diyar była zła i wyrzuciła Ferita z domu. Chłopak próbował projektować nową kolekcję, ale brakowało mu pomysłów. W rodzinie Korhanów zaostrzyły się konflikty, a Betul, ukochana Orhana, będąca w ciąży, trafiła do szpitala z powodu krwawienia.
"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 251
Seyran i Ferit przypadkiem spotykają się w pizzerii. Sinan zarzuca Seyran kłamstwa i uświadamia jej, że wciąż żyje przeszłością. Suna dostaje od Hattuc wzruszającą pamiątkę z dzieciństwa. Ferit, rozdarty po spotkaniu z byłą żoną, przeprasza Diyar i obiecuje, że już nigdy jej nie zawiedzie. Suna w tajemnicy prosi Seyran o pomoc finansową.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 19 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 251. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet