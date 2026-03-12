Złoty chłopak, odcinek 251: Ferit rozdarty po spotkaniu z byłą żoną! Składa Diyar ważną obietnicę

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-12 13:10

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 251. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg.

W poprzednim odcinku (250) Suna nie powiedziała Abidinowi o szantażu, ukrywając to przed ukochanym, co mogło mieć przykre konsekwencje. Esme rozmawiała z Seyran o jej związku z Sinanem, martwiąc się o córkę, a matka Sinana nie zgodziła się na jego relację z Seyran i za wszelką cenę chciała ich rozdzielić. Diyar była zła i wyrzuciła Ferita z domu. Chłopak próbował projektować nową kolekcję, ale brakowało mu pomysłów. W rodzinie Korhanów zaostrzyły się konflikty, a Betul, ukochana Orhana, będąca w ciąży, trafiła do szpitala z powodu krwawienia.

"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 251

Seyran i Ferit przypadkiem spotykają się w pizzerii. Sinan zarzuca Seyran kłamstwa i uświadamia jej, że wciąż żyje przeszłością. Suna dostaje od Hattuc wzruszającą pamiątkę z dzieciństwa. Ferit, rozdarty po spotkaniu z byłą żoną, przeprasza Diyar i obiecuje, że już nigdy jej nie zawiedzie. Suna w tajemnicy prosi Seyran o pomoc finansową.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 19 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 251. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
