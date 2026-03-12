Zemsta w 50. odcinku „Panny młodej”. Intryga przeciwko Hancer wejdzie w ostateczną fazę

„Panna młoda” odcinek 50. Emisja w TVP2 i plan zniszczenia Hancer

Premiera 50. odcinka tureckiej telenoweli została zaplanowana na czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 17.20 na antenie stacji TVP2. W najnowszej odsłonie serialu widzowie zobaczą niezwykle podekscytowaną Beyzę, która w błyskawicznym tempie uda się do Mukadder. Bohaterka wparuje do pomieszczenia bez najmniejszego ostrzeżenia i z ogromnym impetem uderzy drzwiami o ścianę.

— Ciociu, widziałam coś takiego, że… — zacznie, przerywając nagle, gdy w pokoju dostrzeże Fadime z tacą. — Panna młoda… — zacznie Beyza powoli, delektując się każdą sylabą. — Odejdzie stąd szybciej, niż przyszła.

Szantaż wobec Hancer. Mukadder oczekuje szczegółów

Po usłyszeniu tak intrygującej zapowiedzi Mukadder natychmiast poprawi swoją pozycję w fotelu, domagając się szybkiego objaśnienia całej sytuacji.

„— Wyjaśnij mi to.”

Równolegle akcja przeniesie się do starego domu, gdzie Hancer będzie niespokojnie przemierzać wnętrze salonu. Żona Cihana padnie ofiarą bezwzględnego szantażu z powodu niespłaconych zobowiązań finansowych Cemila. Jej sytuację dodatkowo skomplikuje Deryia, która straciła wszystkie środki na rzecz oszusta. Oznacza to, że główna bohaterka zostanie całkowicie pozbawiona funduszy na uregulowanie należności.

„— Boże… co mam zrobić? — wyszepta. — Jak spłacę te długi? Czuję, że tonę…”

Zrozpaczona kobieta szybko chwyci za słuchawkę i zdecyduje się na połączenie telefoniczne z Deryią.

„— Przed chwilą… przyszedł wierzyciel mojego brata — wyzna Hancer, starając się opanować drżenie w głosie. Derya zasugeruje, by Hancer uprzedziła Cihana, ale Hancer się sprzeciwi.”

„— Idź do niego pierwsza. Powiedz wszystko. Twój brat jest chory, ma długi. Nawet jeśli się zdenerwuje, zapłaci, żeby uniknąć skandalu.”

Tymczasem w okazałej posiadłości Mukadder wspólnie z Beyzą rozpoczną knucie misternej intrygi. Inicjatorka spotkania zrelacjonuje ciotce zdarzenie z udziałem tajemniczego mężczyzny, który groził Hancer w pobliżu jej dawnego miejsca zamieszkania. Podczas opowiadania twarz Beyzy będzie wyrażać absolutny triumf z powodu odkrycia słabego punktu rywalki.

„— Cokolwiek przed nim ukrywa, to coś poważnego — powie. — Hancer była przerażona.”

„— Przyniosła ze sobą cały brud ze slumsów i teraz ten brud puka do naszych drzwi — stwierdzi lodowato Mukkader.”

Sojusz Beyzy, Mukadder i Nusreta. Cihan pozna brutalną prawdę

Spiskujące antagonistki szybko dojdą do wniosku, że osobiste przekazanie tych rewelacji Cihanowi nie przyniesie zamierzonego efektu. Uznają, że jedynym wiarygodnym dowodem będzie zaprezentowanie mu bezpośredniego materiału wideo. Na samą myśl o tym rozwiązaniu na twarzy Beyzy zagości szeroki uśmiech.

„— Nadal może go zobaczyć.”

W odpowiedzi starsza z kobiet zaprezentuje bardzo chłodne i analityczne podejście do całej operacji.

„— Ujawnimy jej prawdziwą twarz, ale jeśli teraz popełnimy błąd, my opuszczamy rezydencję, nie ona.”

W celu realizacji swojego niecnego planu kobiety udadzą się po wsparcie bezpośrednio do Nusreta. W trakcie wizyty w jego eleganckim i surowo urządzonym gabinecie dokładnie zrelacjonują mu swój zamysł. Kluczowym elementem strategii będzie zabezpieczenie nagrania ze starych kamer monitoringu, na którym widać niespokojną konwersację Hancer z nieznajomym. Beyza celowo uwypukli momenty, gdy zdesperowana żona błagała, by Cihan nigdy nie poznał prawdy.

„— Tak wygląda sytuacja — podsumuje Mukadder. — Reszta należy do ciebie. Pomożesz nam?”

Mężczyzna przystanie na zaproponowane warunki i zobowiąże się zaprezentować dowody Cihanowi. Całą sytuację ma zaaranżować w taki sposób, by wyglądała na całkowicie przypadkowe przejrzenie taśm z zabezpieczeń.

„— Najpierw upewnię się, że nagranie istnieje — powie, a potem pokaże je Cihanowi. — Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, ziarno zostało zasiane.”

Ten obrót spraw ewidentnie usatysfakcjonuje Beyzę, która z jawną satysfakcją zareaguje na deklarację wspólnika.

„— Myślisz, że skonfrontuje ją jeszcze dziś?”