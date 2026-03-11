Spis treści
W poprzednim odcinku (245) Seyran straciła przytomność. Akcja przeniosła się dwa lata do przodu, a widzowie poznali pewniejszą siebie bohaterkę, gotową na nowy etap życia. Seyran wróciła do Stambułu. Podczas ślubu Suny i Abidina oświadczyła się Sinanowi. Tymczasem Ferit próbował ułożyć życie z Diyar. Rodzinę Korhanów zszokowało ogłoszenie Orhana o ślubie z kochanką w ciąży, co wywołało kolejne napięcia.
„Złoty chłopak – streszczenie odcinka 246
Sinan zatrzymuje samochód przed osiedlem, a Seyran i Suna zauważają czekającego ojca, Kazima, który nieproszony próbuje zbliżyć się do córki. Seyran stanowczo stawia granice, a ojciec, mimo teatralnego udawania bólu, zostaje odparty. Dziewczyny czują ulgę, a Esme podziwia odwagę Seyran. W międzyczasie Ferit odwiedza matkę i wyjawia, że jego ojciec spodziewa się dziecka z sekretarką Betül, a on sam zmaga się z myślą o ślubie Seyran i nadchodzącym spotkaniu z nią. Tymczasem Seyran przygotowuje się do własnego ślubu, zachowując niezależność i zdecydowanie. Betül wraz z matką planują wykorzystać narodziny dziecka, by odwrócić uwagę Orhana od Ferita, podczas gdy Orhan wchodzi do domu przekonany, że to mieszkanie Betül.
Dziś rano zjawił się w rezydencji z tą swoją sekretarką, Betül. Podejrzewałem, że coś ich łączy, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że sprawy zaszły aż tak daleko. Spodziewają się dziecka. Dlatego postanowił się z nią ożenić
- wyznał Ferit swojej matce.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek 12 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 246. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet