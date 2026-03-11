Złoty chłopak, odcinek 246: Ferit w szoku! Jego ojciec spodziewa się dziecka z sekretarką Betül!

Joanna Dembek
2026-03-11 10:20

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów. Już w czwartek 12 marca 2026 na antenie TVP1 zostanie wyemitowany 246. odcinek tureckiego hitu. Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego epizodu.

W poprzednim odcinku (245) Seyran straciła przytomność. Akcja przeniosła się dwa lata do przodu, a widzowie poznali pewniejszą siebie bohaterkę, gotową na nowy etap życia. Seyran wróciła do Stambułu. Podczas ślubu Suny i Abidina oświadczyła się Sinanowi. Tymczasem Ferit próbował ułożyć życie z Diyar. Rodzinę Korhanów zszokowało ogłoszenie Orhana o ślubie z kochanką w ciąży, co wywołało kolejne napięcia.

„Złoty chłopak – streszczenie odcinka 246

Sinan zatrzymuje samochód przed osiedlem, a Seyran i Suna zauważają czekającego ojca, Kazima, który nieproszony próbuje zbliżyć się do córki. Seyran stanowczo stawia granice, a ojciec, mimo teatralnego udawania bólu, zostaje odparty. Dziewczyny czują ulgę, a Esme podziwia odwagę Seyran. W międzyczasie Ferit odwiedza matkę i wyjawia, że jego ojciec spodziewa się dziecka z sekretarką Betül, a on sam zmaga się z myślą o ślubie Seyran i nadchodzącym spotkaniu z nią. Tymczasem Seyran przygotowuje się do własnego ślubu, zachowując niezależność i zdecydowanie. Betül wraz z matką planują wykorzystać narodziny dziecka, by odwrócić uwagę Orhana od Ferita, podczas gdy Orhan wchodzi do domu przekonany, że to mieszkanie Betül.

Dziś rano zjawił się w rezydencji z tą swoją sekretarką, Betül. Podejrzewałem, że coś ich łączy, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że sprawy zaszły aż tak daleko. Spodziewają się dziecka. Dlatego postanowił się z nią ożenić

- wyznał Ferit swojej matce.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek 12 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 246. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Złoty chłopak
