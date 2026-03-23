Zdrada wisi w powietrzu w "M jak miłość". Artur bez skrupułów oszuka naiwną Marysię

Emisja 1920 odcinka "M jak miłość" w TVP2

Zgodnie z zapowiedziami, w 1920 odcinku "M jak miłość" Dobrzańska pojawi się pod domem Mostowiaków z konkretnym zamiarem. Kobieta zaplanuje zabrać stamtąd Agnes, którą gra Amanda Mincewicz. Zanim jednak córka lekarza zdąży zejść na zewnątrz po opiece nad małym Antosiem, w którego wciela się Mark Myronenko, Joanna utnie sobie pogawędkę z Marysią. Wymiana zdań między kobietami nie potrwa jednak zbyt długo. Niedługo później dołączy do nich Artur, wracający właśnie ze swojego porannego biegania.

Mężczyzna zaciekawi się sytuacją i zapyta:

18

- Cześć, co się dzieje?

Na te słowa od razu zareaguje Joanna i spokojnie wyjaśni:

- A nie, nic się nie stało. Przyjechałam po Agnes.

Wtedy do dyskusji wtrąci się również Marysia, dopytując o wcześniejsze ustalenia:

- No tak, bo ustaliłyśmy z Joasią, że zajmie się małą pacjentką Agnes, Tosią, tak?

Kardiolożka potwierdzi jej domysły, przywołując argument o obawach małej dziewczynki:

- Tak, podobno bardzo boi się nowych lekarzy, więc Agnes też będzie przy badaniu.

W 1920 odcinku "M jak miłość" szef wprost pochwali ten zamysł, dodając krótko:

- Świetny pomysł.

Iskrzenie między Arturem a Joanną w 1920 odcinku "M jak miłość"

W 1920 odcinku "M jak miłość" na zewnątrz pojawi się wreszcie wyczekiwana Agnes. Rotke grzecznie przeprosi koleżankę za opóźnienie, a następnie zacznie relacjonować gospodarzom stan zdrowia małego Antka. Słowa dziewczyny trafią jednak w próżnię. Skupienie Artura będzie całkowicie przeniesione na Joannę, która odwzajemni jego intensywne spojrzenie. To wyraźne, miłosne napięcie brutalnie i niespodziewanie przerwie córka Rogowskiego, szybko ucinając niezręczną sytuację.

Dziewczyna na dzień dobry rzuci z uśmiechem:

- Heja, dzięki, że poczekałaś.

Gdy skończy zdawać relację o chłopcu, zada szybkie pytanie:

- To lecimy?

Dobrzańska wybudzi się z chwilowego transu. W 1920 odcinku "M jak miłość" błyskawicznie się pożegna i powędruje prosto do auta, krótko odpowiadając:

- Tak.

Artur okłamie Marysię w 1920 odcinku "M jak miłość"

Nawet odchodząca Joanna będzie odprowadzana wzrokiem przez zafascynowanego Artura. Tej sytuacji w 1920 odcinku "M jak miłość" nie przeoczy czujna Marysia. Rogowska od razu skonfrontuje się z mężem i wprost zapyta go o nową znajomą. Lekarz natychmiast obróci wszystko w żart. Choć jego zapewnienia będą czystym kłamstwem, naiwna i ufna żona bez mrugnięcia okiem uwierzy w każde jego słowo.

Gdy para zostanie sama, kobieta bez wahania zapyta:

- Mam czuć się zazdrosna?

Artur zareaguje śmiechem i zacznie ironizować na temat swojego wieku:

- Co? O Joannę, tak? Nie no, daj spokój Marysiu, przecież mnie znasz. Co taka młoda, piękna, atrakcyjna dziewczyna, mogłaby widzieć w takim starym pierniku jak ja. No proszę cię...

Te słowa zadziałają na Rogowską, która skwituje krótko:

- No tak, tak.

Po przekroczeniu progu domu w 1920 odcinku "M jak miłość" Artur natychmiast zamknie się w łazience. Mężczyzna nie będzie w stanie wyrzucić z głowy wizji atrakcyjnej kardiolożki. Jego żona natomiast zupełnie zignoruje zagrożenie. Marysia definitywnie odpuści sprawę i nie zmieni zdania nawet wtedy, gdy ze stanowczymi ostrzeżeniami na temat nowej znajomej zjawi się u niej Judyta, grana przez Paulinę Chruściel.